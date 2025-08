Adiós a La Parranda, el restaurante de Murcia que nos enseñó a vivir

Pepe Guillén, dueño del restaurante La Parranda, en una imagen de archivo / GLORIA NICOLAS

Antes de ayer se cerró una puerta que nunca se cerrará del todo. La del Restaurante La Parranda, en la Plaza de San Juan de Murcia. Una noticia que duele ahí donde duelen las cosas que no tienen remedio: en el tiempo; no solo porque se apague uno de los fogones más emblemáticos de la ciudad, sino porque se acaba también una forma de estar en el mundo y siento que se cierra una etapa generacional para mí y mis amigos. Pepe cierra, y se despide una etapa brillante de la gastronomía murciana. Pero lo que deja, ojo, no se mide con estrellas ni con reseñas. La Parranda marcó el camino de la Murcia disfrutona.

La Parranda fue, para mí —y lo digo con la voz entrecortada por los recuerdos— el primer sitio donde entendí que ir a un restaurante era mucho más. Fue allí donde sentí por primera vez ese amor directo y sin matices por el plan de ir a comer. A disfrutar. A dejarse cuidar. Allí aprendí a mirar la hostelería no como un servicio, sino como un arte noble, casi sagrado. Aprendí a reconocer el valor del producto, del trabajo callado de cocina, de la elegancia invisible de una sala bien llevada. Vida.

Muchos hablan de la "belle époque" murciana de la restauración como si hubiera surgido sola. Pero no. Si esa época tuvo padres, La Parranda fue uno de los primeros. Uno de los imprescindibles. Fue el restaurante de la caverna platónica: ese original donde muchos vimos por primera vez el fuego de lo auténtico, y desde el que después se proyectaron las sombras de todos los que vinieron detrás, construyendo una forma de vida en la calle, en las barras, en los brindis largos que han hecho de Murcia una ciudad que se come y se bebe con la misma pasión con la que se vive. Y lo hizo con el libreto de recetas murcianas. Ahí es nada.

¿Cómo no mencionar las alcachofas? ¿O esos guisos que parecían de abuela pero con una precisión de bisturí? ¿Y los caballitos, por Dios, los caballitos de La Parranda, que no eran tapa sino bandera? El servicio, familiar y siempre cerca, te trataba como si llevaras yendo desde niño. Y ese salón... ese salón que para mí será siempre una salita de estar, donde se podía reír sin pudor y compartir vida pura. Una prolongación de casa con mantel.

Hoy cierra una puerta, pero no se apaga la luz. Porque La Parranda no era un local. Era una idea. Una forma de entender la ciudad. Y eso, querido lector, quedará para siempre. Gracias Pepe y Cloti. Por tanto. Vale.