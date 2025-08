El sexo en tiempo de 'OnlyFans'

En julio, respeto. Una mujer mayor a otra, en la terraza de su casa, frente al mar: «Parece que el calor nos está respetando». «Si, hija», dice la otra, «que el junio y el principio de julio, en Murcia, la calor ha sido insoportable, mi Paco sudaba como un ……» (ya no pude escuchar nada más).

Se pierden. El viernes este periódico analizaba en un extenso reportaje la pérdida de pequeños comercios que ha sufrido la Región en los últimos cinco años. Hasta 1.464 establecimientos de este tipo han cerrado. Solo puedo decir que yo sigo comprando en los que quedan porque me parecen entrañables. Me recuerdan cuando mi madre me mandaba a comprar un cuarto de litro de aceite y un kilo de patatas en la tienda que había en mi calle. «Mira bien el peso, que el Francisco si puede te engaña», me decía. El Francisco era el dueño de la tiendecilla que tenía un gancho de alambre en la pared y allí clavadas las cuentas de las personas que compraban ‘al fiao´’, es decir, pagar a final de semana o de mes, cuando cobraba el personal. Y, sí, a veces, disimuladamente, apretaba el codo contra el peso.

Se está bien. Les escribo esto a ocho metros de la orilla del Mar Menor. No lo digo para darles envidia o por presumir. Escribo sobre ello para confirmarles que, al menos en esta zona, en Los Urrutias, hasta ahora el agua está trasparente y, aunque algo caliente de más, muy agradable. Es cierto que, por más que cada día una brigada de trabajadores trata de limpiar la ova y el fango (dura labor, espero que estén bien pagados), hay que meterse en el agua por zonas que se conozcan para pisar sobre arena. Las plataformas de madera son una excelente opción muy utilizada por el personal, aunque algunos tenemos pasadizos secretos para entrar sin meter los pies entre algas.

ETS. Resulta extraño que sigan aumentando los casos de infecciones de transmisión sexual a estas alturas de la historia. ¡285 casos de sífilis! Y, oiga, en esta Región somos cuatro gatos. Porque los 792 de gonorrea y los 710 de clamidia son más llevaderos, pero la sífilis, ahora, con la fresca, es que no se comprende, con lo peligrosa que es para el futuro del muchacho o de la muchacha y su prole. Hace años, a los sifilíticos se les conocía por la calle, o, al menos, al mirar a algún hombre con tez amarillenta y enjuto de carnes, se solía decir: «Mira, ese está sifilítico», y estaba mal visto. En Cartagena, había una Casa de Socorro donde iban los y las infectadas a que les practicaran los tratamientos, que, para los hombres, eran bastante duros, según me contaron, porque les metían una cosa por el pene que escocía mucho.

Era incansable. Una mujer, en el mercadillo de los jueves, se ha parado a hablar con otra, ambas apoyadas en sus carros de la compra. Una de ellas, levanta la voz, y dice dándose un golpe con la mano en el muslo: «¡No me digas que se ha casado ESAAA!», (lo escribo con mayúsculas para tratar de darle el énfasis que ella le dio a la palabra).

Gastos leves. Vuelvo a jugar al dominó. Unas veces gano y otras pierdo. La pareja que pierde tiene que pagar la consumición de los que ganan. El gasto es llevadero porque suele oscilar entre los 6 y los 8 euros, que, entre dos, la verdad es poco para estar pagando por más de dos horas de diversión. En general, es que muchos pedimos solo un café y/o una botella de agua. Los más señoritos piden un vaso pequeño de limón granizado, pero son muy pocos los que se permiten esos lujos.

Pornoalpormayor. Bonnie Blue, una chica de 25 años, tiene un millón de suscriptores en la plataforma ‘OnlyFans’. Se dedica a hacer porno en directo con aquel o aquellos que acepten ser filmados durante el sexo con o sin capucha en la cabeza, como prefieran. Y acaba de culminar su último desafío en redes. Ha sido penetrada, azotada y manoseada, aunque también acariciada, durante 12 horas seguidas por 1.057 hombres que han acudido a su llamada a través de las redes sociales. Este contenido se vende en esas redes, o sea que es un negocio. Yo no sé a ustedes, pero a mí todo esto me lleva a hacerme un montón de preguntas que no me caben aquí.

Pérdida. Ha fallecido Juan Miguel Margalef. Quiero ser uno más de los que han escrito sobre este hombre estupendo en todos los sentidos. Dondequiera que estuvo dejó constancia de su bondad, de su entrega a proyectos para mejorar nuestras vidas, de su generosidad de sí mismo y de sus capacidades, que eran muchas. Descansa en paz, amigo.

Serie. Estoy terminando de ver la serie Tierra de mafiosos, y digo que estoy terminando porque la están dando un capítulo por semana, lo cual odio, pero ésta es tan buena que ahí he estado cada lunes para vez a Tom Hardy, Pierre Brosnan, Helen Mirren, etc. hacer de malos, pero de malos malísimos, asesinos, mafiosos y todo eso. Ella, la Mirren, es la peor, una verdadera hija de mala madre, la tía, pero qué bien lo hacen todos, qué ambientación, qué dirección llevada con un pulso que nunca decae. El lunes ponen el capítulo 10, que ya es el último. A ver si hacen una segunda temporada de maldades, aunque Tom Hardy no suele tener suerte con esto de las series. Hizo Peaky Blinders, que es genial, y nunca han hecho la prometida temporada siguiente.

