La caída de la Atlántida

La Atlántida, por François de Nomé.

Lunes 28

EL HOMBRE-ISLA

Sueño con archipiélagos lejanos. Pienso en islas desiertas que sean último refugio del renegado, o que oculten un tesoro custodiado por almas de piratas muertos. Las islas que me gustan esconden secretos inenarrables. Aspiro temerariamente a descorrer ese velo. Infierno o Paraíso, quiero ambas cosas a la vez.

Habrás oído: «Ningún hombre es una isla». Mentira. Conmigo ocurre justamente lo contrario.

Martes 29

ARCHIPIÉLAGOS A LA DERIVA

Eolia es el hogar de un rey poderoso, una deidad que ha reunido a todos los vientos de la tierra; desde su palacio los manda apacibles para que hinchen las velas de las naves, o los encabrita y encoleriza para que destruyan todo a su paso. Eolia es una isla errante, flota a la deriva a través del mar; una poderosa muralla de hierro la separa del mundo. Nadie puede encontrar la morada del dios ni entrar en su inexpugnable ciudadela.

Durante su primer viaje Simbad abandonó el barco en el que navegaba, tomó un bote con algunos compañeros, y juntos fueron a examinar una isla. Estaba deshabitada, pero había árboles y palmeras. Al encender un fuego, el suelo entero se agitó como si estuviera ocurriendo un gran terremoto. Estaban sobre el lomo de una gigantesca ballena que dormía un sueño centenario del que ahora despertaba. El inesperado acontecimiento provocó la huida del barco, y la muerte de los exploradores, de todos, menos de Simbad que comenzó así su vida aventurera a través de un mar preñado de muerte y enigmas.

Miércoles 30

SOBRE EL LOMO DEL DRAGÓN

En tiempos remotos un gran pez cruzaba los mares, era enorme y si un piloto lo confundía con una isla y quería cartografiar la costa, jamás lograba alcanzar el extremo de tan magnífica criatura, tales eran sus dimensiones. Kun lo llamaron en China, por Leviatán lo conocieron otros. Hoy ese formidable ser, o un tataranieto suyo, ha vuelto a abrir los ojos. Ha acontecido un gran terremoto en la península de Kamchatka y se ha temido que hubiera un gran tsunami. Vivimos sobre la espalda de una criatura que se mueve, que se agita, y que al desperezarse, de siglo en siglo, muestra, si le place, que es capaz de poner punto y final a todas nuestras vanidades.

Viernes 1

LA ISLA DE LOS TRES SANTOS

Aquella era una isla solitaria y apartada, habitada tan solo por tres monjes. El obispo decidió visitar el lugar. Era un gran hombre de iglesia y quería gestionar todo cuanto ocurría incluso en los lugares más remotos de su diócesis. Quedó muy contrariado al ver cómo vivían aquellos eremitas idiotizados. El ir y venir de las olas había borrado hasta la última sombra de su inteligencia y de su memoria. Casi no hablaban, se limitaban a asentir y sonreír. Escandalizado, el obispo volvió a bautizarlos, a confesarlos, a celebrar con ellos la eucaristía. Les enseñó el padrenuestro, pues lo habían olvidado todo.

Embarcó muy enfadado por aquellas evidentes muestras de negligencia. Revolvía en su mente futuros castigos disciplinarios, cuando de repente, caminando sobre las aguas, aparecieron los tres hombres de Dios.

-Óptimo padre, ya no recordamos las oraciones que nos has enseñado, ni los nombres que nos has impuesto. Contemplamos con estupor la Creación y olvidamos nuestro ser. Por eso te rogamos que nos ilustres de nuevo.

El obispo quedó aterrorizado al ver cómo las famélicas figuras, de pie, avanzaban sobre las olas. Clavó las rodillas sobre la cubierta del barco, llorando y temblando de pánico suplicó perdón por su soberbia. A León Tolstói le gustaba mucho contar esta historia.

Sábado 2

ANTES DE LA TORMENTA

Julio Verne imaginó una isla abandonada donde niños náufragos se gobernaban en paz, crecían y replicaban las bases de una sociedad humana justa, como si Rousseau hubiera vuelto a nacer. También imaginó al capitán Nemo envejecido, arrepentido de sus crímenes pasados, convertido en un dios anónimo y providente que prestaba auxilio a otros refugiados en una isla misteriosa.

Afortunado Julio Verne, que por muy poco no conoció el destino que aguardaba a la humanidad y así retuvo la esperanza. Apenas vio el borde del manto de Lucifer y la punta de sus sandalias.