Cómo prepararse para las no elecciones

Aunque, según Feijóo, las vacaciones estén sobrevaloradas, el país necesita una pausa. El stajanovismo del PP no es bueno para la salud. Causa tiricia verlos todavía, ya metidos en el agostorro, repetir la frase que hasta con el sonido apagado se les lee en los labios: «Que se vaya y convoque elecciones». El nuevo staff popular está viajando por las Comunidades en un tour veraniego que fingen de trabajo e interrumpen los escaqueos de los presidentes locales para advertirles de que deben prepararse para unas elecciones anticipadas, como si creyeran en el poder mágico de sus propios mantras. El único consuelo de todo esto es que ya no se desplaza Cuca Gamarra para exhibir sus aletas fruncidas, aunque Tellado y Bendodo no son menos monotemáticos sino que más bien arrecian por si en sus meditaciones de la Mareta le diera un repente a Pedro Sánchez y tuviera el gusto en septiembre de convocar elecciones para perderlas.

¿Qué le ha podido contar Bendodo a López Miras en San Javier que este ya no sepa? Pues que ha de tener el partido en estado de revista ante la inminente convocatoria electoral. Se lo podía haber dicho por videollamada pero tal vez la perspectiva de un arroz con bogavante a la orilla de la mar, pongo por caso, se le figuraría más eficaz.

Mejor en estado de descanso

Lo mejor que podría hacer el presidente del PP murciano, por cumplir, ya que se lo piden desde arriba con tanta insistencia, es formar las tropas, pero en orden de descanso. Porque hasta el que asó la manteca sabe que Sánchez no tiene interés en suicidarse. Va a regresar en septiembre con un paquete de medidas de las que llaman ‘sociales’ e intentará pasar los filtros de Ezquerra y hasta de Puigdemont con un catálogo de ofrendas, y si esto no cuela, dará igual, pues ya lo ha dicho: se puede gobernar con los fondos europeos sin necesidad de someter a juicio los Presupuestos. Como medida cosmética, tal vez retoque el Gobierno y envíe a sus pedanías a quienes previamente ha designado para que se estrellen en las próximas elecciones autonómicas. Lo seguro es que no se desprenderá de los activistas. Y si con su número tres en la cárcel y el fiscal general en el banquillo, más todo lo demás, puede seguir adelante por la implacabilidad de la Aritmética, díganme de qué elecciones inmediatas estaríamos hablando.

¿Qué tal una remodelación?

Tal vez a López Miras se le pase por la cabeza hacer lo propio para mostrar ante Feijóo que se está preparando para la guerra. Como medida ‘social’, proponer algo sobre la vivienda, que es donde ahora está la madre del cordero, y quién sabe si también algún ajuste en su equipo, no tanto por necesidad como porque estamos en el ecuador de la legislatura, ha conseguido a trancas y barrancas aprobar los Presupuestos, y se le abre un largo periodo en que no estará libre de incidentalidades, pero sí de incertidumbres. Lo que más debe acuciarle es la construcción de la estrategia para poner a Vox la pierna encima con cuidado de no hacerle daño para que no se le rebote:decirle no eres tú, soy yo.

Las dos maneras

Esto puede intentarlo de dos maneras. Una, redirigiéndose al centro después de haberse acercado al abismo de la extrema derecha con las concesiones presupuestarias, y otra, compitiendo con Vox en sus propios mercados. Para lo primero, que sería rebañar en el PSOE, no se le ven trazas, y tal vez espera recoger por pasiva la decepción en los sectores más moderados de la izquierda; para lo segundo le tira la inercia del giro de Feijóo, que está mordiendo el discurso de los abascales para intentar achicarles el espacio, pero Vox en Murcia es mucho Vox, con un fructífero caldo de cultivo sociológico después de haber abierto brecha. Parece claro que hacer las dos cosas a la vez requeriría de un arte malabar que invita a la prudencia de no intentarlo por si en el trance se le caen al suelo las naranjas.

Lo que López Miras, si no estuviera en su posición, podría haber dicho a Bendodo en la visita de este a Murcia, es que debiera hacer la recomendación de prepararse para las elecciones al propio Feijóo, pues a estas alturas no se sabe qué ‘leyes sanchistas’ derogaría, cuáles conservaría de las no votadas por el PP, y cuáles aportaría de su propia cosecha. Aparte de resolver el extraño misterio de que Puigdemont sea un delincuente si pacta con Sánchez, pero lo sería menos si lo hiciera con el PP. Aunque las vacaciones estén sobrevaloradas, deberían parar un poco.

