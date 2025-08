De viaje y bocadillos

La Fontana de Trevi, uno de los atractivos de Roma. / A. L. H.

A la pregunta de cuál es el viaje que te ha gustado más de todos los que has hecho en tu vida se suelen dar, como pueden ustedes suponer, variadas respuestas: desde ‘el viaje de estudios que hice el año pasado en 2º de bachiller’ hasta ‘la vuelta al mundo que di en un crucero con motivo de mis bodas de plata’. Pienso yo, en mi ignorancia, pero desde mi experiencia, que un viaje puede ser algo grande sin necesidad de irte a Japón para ver la floración de los cerezos, porque ahí está la floración de los frutales de Cieza, que no es manca, aunque Japón, con lo de su terrible historia – la agresividad y las salvajadas de los japoneses asesinando gente en sus guerras han sido espantosas - las geishas y sus bonitos jardines pueden resultar atractivos. Pero lo que está claro es que en el éxito de un viaje intervienen más ingredientes que lo maravilloso del lugar que visitas, aunque este factor sea muy importante.

En primer lugar, hay que considerar al personal con el que viajas. En este apartado, yo, como ustedes mismos, he tenido todo tipo de experiencias. Recuerdo un viaje a Roma, -tres matrimonios amigos éramos en total- y, oiga, resultó inolvidable. Nos pasábamos el día viendo cosas bellas con total libertad para que, si uno de nosotros se hartaba, se fuera a tomarse un vermú al bar de la esquina y santas pascuas. Tuvimos experiencias increíbles, como la de encontrarnos en uno de los vericuetos de los Museos Vaticanos una puertecilla abierta a una pequeñísima terraza donde un joven fraile muy pasado de peso vendía bocadillos y cervezas a precios exorbitantes; pero puedo asegurarles, y les aseguro, que, con el cansancio que, arrastrábamos, aquellos bocatas asomados a los inmensos jardines privados del Vaticano acompañados por la beatífica sonrisa del cura gordo que amasaba dinero explotando el hambre de los turistas me parece uno de los momentos cumbres de mi vida como viajero.

En estos viajes con amigos, como muchos de ustedes saben, también puede surgir la persona o personas que estén dispuestas a jorobarle a todos los demás la experiencia. En un recorrido por Escocia (sin lugar a dudas uno de los países más interesantes y más bellos que yo he visitado), como éramos un grupo mediano, alquilamos un autobús pequeño y a una guía profesional. Esta chica era española y, literalmente, odiaba Escocia. Con sus explicaciones nos provocaba un mal rollo tal, con expresiones como: ‘Este país es muy desagradable, yo en cuanto tengo unos días, me voy a Alicante a respirar’; o ‘aquí llueve siempre, hace mucho frío, no te `puedes bañar en el mar o en los lagos porque el agua está helada’; ‘la gente es muy cerrada, odian a los ingleses’; ‘todo lo del lago Ness es mentira’, etcétera. Tan desagradable fue que, al segundo día de recorrido, hablamos los amigos viajeros y le comunicamos a la guía titulada nuestra decisión: ‘Desde este momento, ya no nos explicas nada más. Tú viajas con nosotros tan tranquilamente y vives tu vida. Ya nos arreglaremos nosotros con la información’. Por cierto, ¿saben cuál fue el momento cumbre en este viaje? Ocurrió en Inverness. Es menester decir que la comida en Escocia es francamente mejorable, y, cuando ya estábamos desesperados, una de las viajeras dijo: ‘Id a comprar pan, que voy al hotel a por una cosa que me he traído de Murcia’. Y apareció con un paquete de jamón ibérico envasado al vacío. Allí, en una plaza escocesa, lloviendo sobre nuestros ateridos cuerpecillos, nos comimos aquella inmensa delicia dándole gracias a nuestra amiga, al Cielo y a nuestro Destino.

Y como tercera experiencia luminosa les diré lo que ocurrió en Egipto, (sin duda, el mejor viaje de mi vida) en pleno crucero por el Nilo. Habíamos elegido la semana de las Fiestas de Primavera en Murcia. Viajábamos un grupo de amigos y el barco había parado para visitar un templo maravilloso cerca de Asuán. Cuando volvimos, por los altavoces del barco sonaba el ‘Canto a Murcia’ de La Parranda y sobre unas mesas en la cubierta había platos con todo tipo de fiambres murcianos, chorizo, salchicha, blanco y también salazones, bonito, anchoas, etcétera, y lo más increíble, un montón de habas. Todo se habían traído nuestros guías españoles en una maleta porque aquel martes era el Día del Bando de la Huerta y había que celebrarlo.

¿A que mola?