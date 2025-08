Ibn Arabí continúa entre nosotros

El lunes próximo se cumplirán ochocientos sesenta años del nacimiento en Murcia del místico sufí, filósofo y poeta Ibn Arabí. Pues bien, debo confesar que, a día de hoy, aún no he podido -o sabido- leerlo con el suficiente entendimiento como para poder decir que sé de su obra, de su pensamiento, su altura, su creatividad… Bueno, imagino que tampoco seré el único con esta ‘dificultad intelectual’, pero, lo mismo que pongo encima de la mesa mi incapacidad para aprehender su obra, también quiero decir que se trata de una figura en la que pienso a menudo, quizá por una debilidad de mi sangre hacia todo lo que huele al origen; lo cierto es que mis ojos buscan recurrentemente su mirada, como mi mente busca su realidad.

No hace mucho, y aconsejado por mi hijo Gonzalo, acudí a una reunión del grupo Círculo de lectura Ibn Arabí, lugar en donde, bajo la dirección del profesor Pablo Beneito (en la imagen), se estaban leyendo y discutiendo párrafos del libro Mundos imaginales del escritor andalusí. Claro, leído así, muy despacio y debatiéndolo posteriormente con otros, todo parece encajar, aunque donde pude sentir la viva realidad de aquel lejano paisano, fue en los ojos, en la mirada y en la clarividencia existencial de Pablo Beneito. Y es que, no hay obra sin identidad, como no hay identidad sin ser, sin un cuerpo permanentemente vivo que la acoja.

