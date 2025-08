Gaza: no es suficiente

Se extiende por los países occidentales la idea de aprobar el reconocimiento del Estado palestino, bajo la que subyace el pensamiento de que eso será quizá importante o suficiente para que Israel detenga el genocidio premeditado y planificado de la población de Gaza y la escalada de abusos contra la de Cisjordania. Se sabe: reconocer la existencia de una entidad nacional con fronteras y forma de gobierno propias puede tener un efecto propagandístico y de apoyo, así como de advertencia a otros países que pudieran amenazar la seguridad o la integridad del reconocido.

Pero poco más. Que España, Francia o Reino Unido —países que se lo plantean— reconozcan al Estado palestino no deja de ser un cierto lavado de mala conciencia ante lo que se considera inevitable e irrefrenable: la violencia que ejerce el gobierno de Tel Aviv sobre los habitantes de los territorios palestinos ocupados desde hace décadas y ahora flagrantemente agredidos, una vez más.

Por eso, tal reconocimiento no ha sido nunca ni será suficiente para parar el expansionismo israelí. Se trata de una medida de relaciones bilaterales entre dos países. Cosa que no parece que vaya a afectar en absoluto a la singladura emprendida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Máxime cuando el Estado de Israel no solo viene desoyendo las peticiones y recomendaciones de moderación que se le hacen de gobierno a gobierno, sino que también ha incumplido e incumple sistemáticamente desde 1948 las resoluciones de la ONU, sean estas de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

De hecho, se puede decir que casi la única resolución del foro mundial de estados que Israel ha cumplido al pie de la letra en toda su historia es, precisamente, la 181 o Resolución de Partición, que propuso la división del territorio incluido en el Protectorado británico sobre Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe. Cierto también: los países árabes no aceptaron la decisión y lanzaron una guerra contra Israel de la que salieron perdedores contra todo pronóstico.

De ahí sacó Israel su fuerza autoexculpatoria para saltarse a la torera desde entonces la legalidad internacional. Especialmente las más de 20 resoluciones que versan directamente sobre la cuestión palestina, algunas de ellas provocadas igualmente por otras agresiones árabes fallidas como las de 1967 o 1973, o la última de octubre de 2023, por citar las dos más conocidas.

Pero la falta de respeto de Israel hacia la legalidad internacional cuando le conviene, contumaz y tenaz, es ya inamovible y parece vergonzosamente aceptada por el llamado mundo desarrollado. Por ejemplo, Tel Aviv no es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) — firmado incluso por Irán—, lo que significa, por un lado, que no se somete a inspecciones periódicas de sus instalaciones nucleares por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Y, por otro, que todo representante israelí responde con un "no sabe, no contesta" cuando es interrogado sobre si el Ejército israelí tiene bombas atómicas. Cosa que es generalmente admitida en el panorama de las relaciones internacionales, aunque Tel Aviv guarde celosamente el número y potencia de las que posee desde, se cree, mediados de los años 60 del siglo pasado.

Con esta comprobada actitud de indiferencia ante las normativas globales, parece ingenuo creer que el reconocimiento de Palestina es un instrumento eficaz para detener el expansionismo del Estado judío. Con eso solo se conseguirá cabrear más al demente de la Casa Blanca y poner en evidencia a más de un pusilánime como el canciller alemán Friedrich Merz. Hace falta algo más; sobre todo algo más efectivo. Como lo que se hizo respecto al régimen sudafricano de apartheid: un boicot internacional con sanciones políticas y comerciales firmes y extensivas que hagan a Tel Aviv dar su brazo a torcer. Pero que se empiece a explicar esto a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, tan deseosas ahora de abrazar efusivamente al otrora "enemigo sionista".

