Un puerto con estrella

Plaza Mayor del puerto de Cartagena. / Iván Urquízar

No recuerdo quién dijo aquello de que no se puede amar lo que no se conoce, ni siquiera si la frase era exactamente así, pero cuando descubres un puerto como el de Cartagena, te quedas prendado de él, incluso aunque te resistas a admitirlo. Probablemente, haya dársenas y muelles más bellos, más impresionantes y más admirados en el mundo, pero pocos pueden presumir de que sus encantos conquistaron al más ilustre y eterno de nuestros escritores, quien se rindió a sus paisajes y le dedicó unos sentidos versos para la historia, para nuestra historia, para nuestras historias.

Echo de menos las caminatas matutinas con mi amigo Dani, el señor Kuczerepa, rumbo al amanecer en cala Cortina para culminar en el faro de la Curra. Transitamos por nuestros muelles de punta a punta y, aunque este vasco renegón y un poco pupas se niega a bendecir las bondades de nuestro puerto, no logra ocultar su asombro ante las variadas estampas con las que nos topamos, que hacen de nuestro itinerario habitual una ruta distinta cada mañana. A ninguno de los dos nos gusta correr, pero caminamos a velocidad de crucero, lo que no nos impide contemplar bellas escenas y también otras menos estéticas, aunque igualmente llamativas y curiosas, incluso únicas.

Por supuesto que no se nos escapan múltiples defectos y detalles por corregir o mejorar, que despiertan nuestro lado más crítico, sin menoscabo de apreciar sus grandes y muchas virtudes. Esas que lo convierten en líder del tráfico de graneles líquidos, lo sitúan al borde del podio de los puertos españoles en movimiento de mercancías y en el top ten nacional en escalas de cruceros y que nos dejan impresionados un día sí y otro también en el transcurrir de nuestros paseos deportivos matutinos.

El puerto de Cartagena, líder del tráfico de graneles líquidos, aporta el 4% al PIB de la Región de Murcia

Esas caminatas, que espero retomar tras las vacaciones, son una lección del peso de nuestro puerto en la actividad económica regional, a la que aporta el 4% del PIB. Bordeamos la riqueza artística, cultural e histórica que se refugia tras los muros del auditorio de El Batel, del Arqua o del Museo Naval. Vislumbramos la Pescadería a través de la Puerta del Nazareno. Recibimos la bendición del apóstol Santiago esculpido por el maestro Quirós que iluminó España partiendo de Santa Lucía. Esquivamos con la mirada las torres de contenedores amontonados en el muelle De San Pedro para no perder la visión del mar. Olfateamos las colas de camiones abarrotados de terneros y corderos que esperan su turno para embarcar rumbo al norte de África. Subimos hacia la playa por la senda peatonal entre los vaivenes de deportistas de todas las edades, de enamorados que se dejan llevar por la brisa marina y de familias que disfrutan del saludable frescor del inicio del día. Divisamos los grandes petroleros y gaseros fondeados o atracados en el germen del gran núcleo industrial de Escombreras. Bajamos hacia el muelle militar justo cuando suena nuestro himno nacional mientras izan la bandera en la popa de los BAM, que aguardan su próxima misión, a la vez que nos hipnotiza la vela de un submarino de la que no podemos apartar la vista. Y llegamos a la base del faro para asomarnos al Mare Nostrum, cuando, de repente, se aproxima un enorme navío que se agiganta aún más al pasar junto a nosotros y deja a Dani ojiplático mientras lo observa. Mi amigo aún no lo admite, pero se le nota que cuanto más pasea junto a las rutinas de nuestro puerto, más le gusta. Se podría decir que está aprendiendo a amarlo.

Como lo amaba el Chatillo, que lo disfrutó al máximo desde niño y durante su larga singladura. Cada vez que descendía de la desaparecida Puerta de La Villa, engullida por nuestro buque insignia arqueológico, para zambullirse entre las aguas por donde, ahora, asoma su cola la ballena de acero de Sáenz de Elorrieta. Cada vez que salía de la casa de su familia en el barrio de la Isla para entretenerse con los pescadores. Cada vez que lucía el uniforme y el lepanto a bordo de sus siempre añorados Cinco Latinos, para orgullo de su tía y de sus padres, que le sonreían desde el cielo cuando les contaba que él no se mareaba con el oleaje, sino con el intenso olor a huevo cocido que subía a cubierta desde la cocina del buque. O cada vez que paseaba por los muelles de la mano de su nieto, al que embelesaba con sus historias, contagiándolo de la misma pasión que él sentía por su Cartagena y por su puerto, antes de invitarle a un ‘penalti’. Puede que, a veces, no se vea, porque la tapen las nubes, pero una nueva estrella se ha sumado a las miles de luces que brillan sobre el cielo de nuestras dársenas, nuestra costa y nuestro querido Mediterránea y lo iluminan con la misma intensidad con la que lo hicieron a lo largo de sus vidas. Buena mar por allí arriba.