El teatro griego era un espejo de la sociedad de su época. Tanto la tragedia como la comedia representaban a personajes, incluidos dioses y héroes, dotados de las mismas pulsiones que los espectadores; sus ambiciones, preocupaciones, incluso sus miedos o sus vicios. También de sus proezas y sus vilezas. Al tiempo que veían representar la historia de Anfitrión, padre putativo de Heracles, aprendían los griegos las reglas de la hospitalidad y otras normas sociales elementales, incluido el brindis, que servía para prevenir un traicionero envenenamiento.

La manifestación cultural típica de nuestro siglo ha sido el cine. Ello no significa minusvalorar el teatro como arte, pero cada tiempo tiene sus formas propias y en el cine descubrimos algunos géneros típicos de otras civilizaciones. Por ejemplo, el pueblo estadounidense no conoció los poemas homéricos ni de los cantares de gesta, ni las novelas de caballería. No digo que sean desconocidos en Estados Unidos, pero no por el común, que tiene el ‘western’ para crear sus propios mitos fundacionales.

Como un ejercicio inductivo inverso, el cine puede ser una base para entender el mundo de hoy. Por ejemplo, pienso en la cumbre entre EE. UU. y la UE celebrada este fin de semana en Escocia, en el resort de Turnberry, donde Donald Trump y Ursula von der Leyen firmaron el acuerdo arancelario o, mejor dicho, un contrato de vasallaje. Sumisión es la calificación que le ha merecido a un ministro francés, pero yo prefiero el término contractual, más adecuado a nuestra historia y cultura europea.

La clave que propongo es 'Skyfall', la película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, Javier Bardem y Judi Dench en el papel de M. Bardem es el malo malísimo que fue agente 00, pero abandonado por el MI6 en una misión fallida. Tras una serie de vicisitudes, Bond salva a M y la lleva a refugio seguro en Skyfall, la finca propiedad de la familia de Bond. Es su refugio, pues conoce cada rincón de la casa y de la hacienda. Allí podrá hacer frente al retorcido Silva, encarnado por Javier Bardem. Hasta la vieja mansión acudirán los malos, donde tendrá lugar la batalla final.

Escocia es, en teoría, territorio neutral para Trump y para la UE, pero siendo parte de Europa, habría de suponerse que Trump era el huésped y Ursula von der Leyen, la anfitriona. Si no fuera porque la madre de Trump era escocesa y Turnberry es un club de golf propiedad del norteamericano. Por lo tanto, los papeles se invirtieron y el yanki era el hijo del emigrante que vuelve a la casa familiar, mientras que la alemana se convirtió en la invitada. Aun así, quien tenga dudas sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos, no debe tener claros los límites de la ficción y la realidad.

El acuerdo de Turnberry nos deja más huérfanos que al Bond de 'Skyfall'. No sólo hemos aceptado un acuerdo arancelario perjudicial para la UE, sino que hemos comprometido gastos astronómicos en energía y armas estadounidenses. Toda la admiración que, confieso, tenía por Ursula von der Leyen, se ha desmoronado en ‘Skyfall’ -que significa caído del cielo- en lo que dura un fin de semana, apenas un suspiro. Hemos aceptado la derrota comercial de una guerra que no empezamos nosotros. Además, vamos a comprarle a EE. UU. la energía que no queremos comprar a Rusia y las armas que nos quiera vender Trump. Sin contar que Trump ha tirado por tierra años de lucha contra el cambio climático, que es contrario a las energías renovables y que le importa un pito contaminar todo lo que pueda mientras su cartera engorde más de lo que crece su nariz de madera de pino.

Y no hablemos del juego que le hacemos al promotor de un resort en Gaza, junto con su socio Netanyahu. Obviamente, a costa de la sangre de 60.000 gazatíes, casi un tercio de los cuales eran niños. Dentro de no mucho tiempo, estas cifras se habrán quedado muy cortas, mientras que el genocida Netanyahu y su compinche Trump seguirán pavoneándose de hacer lo que quieren, pero a diferencia del rey del corrido, no sin dinero, sino con mucho dinero, en gran parte europeo.

Judi Dench, magnífica actriz británica, ejemplar en su papel de reina inglesa, por ejemplo, en 'Shakespeare in love' o en 'Victoria & Abdul', podría haber dado lecciones a Ursula von der Leyen sobre cómo ha de ser una auténtica reina europea, sin necesidad de remontarnos al mundo clásico y aprender de Medea cómo se trata al amante que te traiciona. Otra británica, la historiadora Mary Bear, también podría ilustrarnos sobre cómo se portaban los césares más déspotas.

El significado más preciso de ‘Skyfall’ es el cielo derrumbado, justo el temor de los galos como Asterix, que el cielo cayera sobre sus cabezas. En los acuerdos de Turnberry, parte del cielo se ha desmoronado sobre los principios de la UE.

Suscríbete para seguir leyendo