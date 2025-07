Llevé bastante mal la adolescencia de mis hijos. Eran los primeros años de los teléfonos móviles y confundí, como muchos, la posibilidad de comunicarme con ellos con la tranquilidad y la seguridad de tenerlos controlados. Nada más lejos de la realidad. Cuando faltaban apenas unos minutos para que llegaran a casa, ya estaba deseando llamarles para comprobar que no se retrasarían. Como no respondieran al teléfono (y más si te ponían esa grabación aterradora diciendo que estaba apagado o fuera de cobertura) el miedo se convertía inmediatamente en pánico. Varias veces salí a buscar a alguna de mis hijas o a mi hijo sin saber a ciencia cierta donde podrían estar. Acudí a un libro de autoayuda, que aconsejaba convertir el pánico (induce a decisiones irracionales) en ‘simple’ angustia. De ahí mi decisión de que se quedaran a dormir en casa de algún amigo o familiar. A la mañana siguiente tampoco me atrevía a llamarles, pero esperaba que pasaran las horas. Al fin y al cabo, la falta de noticias son buenas noticias.

