El fútbol femenino no existe

No existe el fútbol femenino. Vengo viendo los encuentros de la selección femenina y no he apreciado en qué pudiera diferenciarse del masculino. Y, sin embargo, las comentaristas de los partidos, los titulares de la prensa y las conversaciones de terraza insisten en referirse al fútbol femenino para identificar el que juegan las mujeres.

Decido extremar mi atención y compruebo que el reglamento es idéntico para unos y para otras, los campos en que juegan tienen las mismas dimensiones, las porterías miden exactamente igual tanto a lo largo como a lo alto, y el balón es intercambiable. Entonces ¿por qué llaman fútbol femenino a un juego que es el mismo que practican los hombres?

Sin querer ser tiquismiquis, me parece más apropiado hablar de equipos femeninos de fútbol, que es en realidad de lo que se trata. No la selección de fútbol femenino, sino la selección femenina de fútbol. Por ahí iríamos bien. El Barça femenino de Fútbol, no el Barça de fútbol femenino. Porque el deporte en sí es el mismo; solo cambia el sexo de quienes lo juegan.

Hay otros elementos de confusión. Cuando nos referimos a la defensa de un equipo hablamos del conjunto de jugadores o jugadoras que la componen. Entonces, en los equipos femeninos ¿cómo distinguiríamos a la deportista individual que juega en la defensa? En los equipos masculinos es fácil: el defensa. Pero en los femeninos, señalar a una jugadora que ejerce en esa posición como ‘la defensa’ sería tomar la parte por el todo. Solo veo una solución: llamarla por su nombre. La defensa Pepita. Asunto resuelto.

Hay algo, advierto, en que sí se diferencian los equipos masculinos de los femeninos, al menos los españoles y, desde luego los de la selección. No es que los hombres sean más brutos, marrulleros o chulescos. No, no voy por ahí. La diferencia es que las chicas no saben tirar los penaltis. Hay que entrenar más en eso, jodías.

