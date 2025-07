Los Presupuestos de las cacerías

Cacerías a personas en las calles por su origen, llamamientos a perseguir a quienes vienen de fuera o proclamas racistas y xenófobas. Hasta hace unos días, todo esto nos habría parecido algo del pasado, propio de los peores momentos de la historia de Europa. Sin embargo, lo hemos visto en nuestra tierra, en la Región de Murcia, concretamente, en Torre Pacheco.

Desde el Partido Socialista, llevamos muchos años advirtiendo del riesgo de blanquear los mensajes reaccionarios de la ultraderecha. El odio es una enfermedad silenciosa que se va extendiendo progresivamente por la sociedad. Lamentablemente, no nos equivocábamos y, lo que hasta ahora pensábamos que no podía suceder en nuestro país, ha ocurrido. Las imágenes de los disturbios racistas y xenófobos de Torre Pacheco han conmocionado a todo el país. Durante varios días, grupos de ultraderecha han intentado aprovechar la agresión a Domingo, un vecino de Torre Pacheco —hecho que merece nuestra máxima condena— para alimentar el odio hacia las personas inmigrantes y sumar adeptos a su causa reaccionaria. Sin embargo, esto no ha surgido por casualidad ni de forma espontánea: es el resultado de la normalización, durante muchos años, de los discursos de odio. En esto, el Partido Popular tiene gran parte de la responsabilidad, especialmente el de la Región de Murcia, que fue pionero en incorporar al Gobierno regional a una consejera de ultraderecha en la pasada legislatura.

En los peores momentos de los disturbios de Torre Pacheco, José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región, acudió al municipio para alimentar el rencor hacia las personas inmigrantes. Desde el PSOE, no dudamos en denunciarlo ante la Fiscalía por un posible delito de odio. Lo haremos cada vez que sea necesario. Vamos a seguir actuando con la máxima contundencia frente a quienes amenazan los pilares de nuestra democracia. No podemos olvidar que este señor fue vicepresidente de López Miras, a quien le dio las competencias en materia de seguridad ciudadana —manda narices—. Durante toda su etapa en el Ejecutivo autonómico, el presidente regional permitió que Antelo utilizara la Administración regional para pregonar sus discursos reaccionarios y coaccionar a quienes, como las ONG, no comulgan con sus postulados ultras. Y, de aquellos barros, estos lodos. Una y otra vez advertimos sobre las graves consecuencias que tendría esta situación a medio y largo plazo, algo que se ha puesto en evidencia en los últimos tiempos con la máxima crudeza.

Estamos en un momento determinante en el que hay que anteponer el interés general a cualquier interés partidista. Esto no va de PP o PSOE. Esto va de defender la convivencia pacífica y los valores constitucionales en la Región de Murcia. Por ello, ofrecimos un acuerdo, sin líneas rojas, para aprobar los presupuestos regionales con el objetivo de que no dependieran de las imposiciones reaccionarias de la ultraderecha. Propusimos aprobar unos presupuestos centrados en reforzar la sanidad pública, garantizar unas condiciones dignas en los centros educativos, reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad, y mejorar nuestras infraestructuras, por citar algunos ejemplos. Una vez más, desde el Partido Socialista hemos demostrado que somos un partido responsable y de gobierno, que está, en cada momento, donde lo necesita la Región de Murcia. Sin embargo, López Miras se ha negado a cualquier tipo de diálogo con el Partido Socialista. Ha elegido pactar unas cuentas con la ultraderecha que incluyen políticas racistas, que abandonan a las víctimas de violencia de género, borran a las personas LGTBI+ y desprotegen el medio ambiente. Ha preferido intercambiar los derechos y avances que hemos conseguido, con mucho esfuerzo durante décadas, por unos presupuestos.

Además, lo ha hecho en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, que apostaba por un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, tal y como recogía la última encuesta del Cemop, y en contra de los miles de personas que se han manifestado en estos últimos días en contra del pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox. López Miras ha cometido un grave error, pero, desgraciadamente, las consecuencias las pagaremos todos los ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa Región. La conclusión de los últimos días es que el Partido Popular en general y López Miras en particular no han aprendido nada de lo sucedido en Torre Pacheco. Tenían una magnífica oportunidad para corregir la deriva que nos ha llevado hasta este punto crítico y comenzar una nueva etapa de diálogo y entendimiento en la Región de Murcia. Han dejado pasar una gran ocasión para alcanzar los grandes acuerdos que necesitamos como Región para abordar los grandes desafíos que tiene nuestra comunidad autónoma, muchos de ellos arrastrados desde hace 30 años. Ahora aún más si cabe, desde el Partido Socialista, seguiremos defendiendo la centralidad, los derechos humanos y la convivencia frente a la coalición del odio del Partido Popular y Vox. Porque somos la alternativa responsable y de progreso que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas de la Región de Murcia.

