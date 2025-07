La huerta está de enhorabuena

Murcia no sería la misma sin su huerta. Y no por el concepto conocido mundialmente: ‘Murcia es la huerta de Europa’, una expresión que atiende a criterios económicos alejados de lo emocional y del sentimiento de pertenencia. La huerta para la capital de la Región es la representación de un legado y un linaje que apela a lo primitivo y ancestral que nos ata al terruño y nos da identidad.

De hecho, la Parranda, el himno no oficial, define la relación con la huerta que tienen los murcianos y la referencia bucólica a un espacio que está pidiendo a gritos una protección de la que no ha gozado. El Ayuntamiento, ante una propuesta del Gobierno local, va a hacer un nuevo intento para que el espacio natural no desaparezca y siga siendo motivo de orgullo.

Ha empezado por lo básico: la protección de sus canales de riego y de sus elementos singulares, acequias y norias principalmente. Y lo hará con una ordenanza pionera en España (es la primera de esa naturaleza), que no permitirá actuaciones que la puedan lesionar como el entubamiento de los cauces, una de las prácticas que ha realizado la Junta de Hacendados y que ha sido muy cuestionada desde el ámbito ecologista. Hasta la Fiscalía inició antaño un procedimiento para investigar cómo y por qué se estaban llenando de cemento unos entubamientos que, en algunos casos, han supuesto la pérdida de patrimonio arbóreo importante.

Distintos han sido los intentos a lo largo de los años para proteger la huerta del ladrillo depredador y de aquellos que lejos de mantenerla y promocionarla han dado pasos al contrario. Hace décadas, otro alcalde, Miguel Ángel Cámara, intentó poner de acuerdo a huertanos y ecologistas para que llegaran a una entente que pusiera las bases para un futuro más halagüeño. Sin embargo, esos buenos deseos se quedaron en eso: utopía y titulares de prensa. Es más, la invasión del ladrillo continuó y el deterioro de elementos singulares siguió su curso. Aún hoy se sigue produciendo, aunque el Ayuntamiento intenta cada año hacer actuaciones de recuperación que no siempre salen como se espera.

También hace más de una década se planteó por un grupo de expertos expropiaciones y demoliciones para salvar la huerta en el marco del proyecto europeo Naturba, que mostraba la necesidad de hacer un cinturón verde alrededor de la ciudad manteniendo las zonas de huerta para uso agrícola y de recreo. Llegaron a firmar esos especialistas que si la huerta desaparece Murcia será una ciudad rodeada de desierto. Una concepción apocalíptica que puede ser una realidad por la actividad depredadora humana y el cambio climático. Sugerían estos expertos una moratoria urbanística (nunca se llegó a realizar), demoliciones de construcciones que chocaran con el plan integral de mantenimiento que habría que realizar y velar por el mantenimiento de acequias y carriles.

Eso fue en 2012 y ahora el Gobierno local parece dispuesto a mirar hacia la huerta para salvar Murcia y hay que darle un aplauso porque el camino no será fácil. Ojalá la valentía siga y hagan caso a los expertos de Naturba. Nunca es tarde si la dicha es buena. Por nadie pase.

