El discurso de odio contra Vox

Tener el poder y abandonarlo es algo insólito en la política española. Pero nos han obligado a salir de los gobiernos regionales por no asumir el pacto migratorio de socialistas y populares. No queremos ser cómplices del reparto de menores que llegan en oleadas sin otro futuro que abusar o ser abusados en una sociedad envejecida y debilitada por décadas de pensamiento gaseoso y corrompido.

Nos preguntamos por qué nos odian todos los tratantes de seres humanos disfrazados con la careta del humanitarismo progresista. Sólo hemos dicho que esos menores tienen derecho a estar con sus padres, que tienen derecho a crecer y desarrollar su personalidad conforme a sus costumbres y creencias en sus países de origen.

El fenómeno migratorio ha puesto la política regional patas arriba. El debate de los presupuestos ha sido un debate sobre los sucesos de Torre Pacheco. La izquierda ha desplegado un discurso de odio contra Vox que ha llegado a colocar un capirote KKK sobre el escaño de Antelo. Han convertido la Asamblea Regional en una viñeta de odio que se une a la imagen del abuelo ensangrentado y las persecuciones callejeras que han dado la vuelta al mundo.

Y con el mismo tono ofensivo han sacado crónicas, opiniones y tiras gráficas pintando un «culpable» con un altavoz en una mano y una lata de gasolina en la otra. Pero la revuelta de Torre Pacheco es reflejo de una Europa que se suicida porque ha perdido la voluntad de vivir con los valores que la hicieron grande. Lo lamentable es tener muchas mascotas y pocos hijos que no quieren trabajo duro, ni luchar o emprender, sino hacerse funcionarios y vivir plácidamente.

Tener una política migratoria bien ordenada no es ningún misterio. Consiste en traer y retornar ‘trabajadores invitados’ para las vacantes no cubiertas en sectores que demandan mano de obra. Pero ese modelo se destruye con el ‘efecto llamada’ para abaratar el mercado de trabajo y con políticas de reagrupación familiar para dar el cambiazo a la demografía y cultura preexistente.

¿Y por qué ha reventado Europa? Por haber convertido esta absurda propensión al reemplazo en política oficial. Hacemos normas con sentimiento de culpa por el pasado colonial y nos tragamos la doctrina del acogimiento masivo de los ‘refugiados climáticos’ por nuestra huella ecológica. Algunos dicen que la cosa ya no tiene remedio porque «los hemos traído nosotros», refiriéndose a los gobiernos blandengues que soportamos. Y es que, ciertamente, aunque pueda existir durante un tiempo un lugar llamado Torre Pacheco, o una geografía denominada Región de Murcia, ya no será la patria natural de los españoles, sino un recipiente con alguien dentro que grita «soy un pez, porque he nacido en una pecera».

Los partidos patriotas han venido a demostrar que la actual política migratoria no puede ser un consenso sin margen para cualquier disidencia. La defensa de nuestras naciones con su población, cultura e historia no es una actitud residual sino un pensamiento mayoritario que se resiste a desaparecer. El discurso de amor patriótico es un disgusto en la conversación de las elites iluminadas que se han aburrido de las verdades establecidas.

La cuestión migratoria obliga a nuestra democracia a reflexionar sobre sus fundamentos. No toleramos una reescritura de la historia con devolución del ‘repartimiento’ tras la Reconquista. No queremos la disolución de la sustancia nacional en el fango multicultural con barrios vandalizados y coches ardiendo. Nuestra patria, España, es un bien común sagrado y no un refugio a deconstruir al gusto de masones globalistas. Y preferimos estar «encerrados dentro de nuestra propia identidad» antes que abrirnos a una sociedad degenerada y hecha pedazos.

Nos odian todos los que han fracasado en su intento de convertir Torre Pacheco en una Disneylandia de la diversidad. No tragamos el retorno a un ‘modelo inclusivo y diversitario’ de cuento medieval con moros y cristianos que lo comparten todo. Por este camino no se va a la mejor tierra del mundo ni a la siguiente etapa de la evolución humana, sino a un experimento fracasado, hecho por políticos cobardes, mentirosos y ladrones que están dispuestos a destrozar el futuro de nuestros hijos para tener votos y cebaderos para su corrupción insaciable.

Nos odian por decir alto y claro las verdades de siempre a cara descubierta. Por exigir la prioridad de los españoles en las prestaciones, por pedir una inmigración legal, ordenada y adaptada a nuestra cultura y al mercado de trabajo. Nos odian por defender la fe, la patria y la familia que nunca debimos abandonar. Nos odian por declarar la verdad, la belleza y el bien de la cristiandad europea. Y ahora nos dicen que es demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero nunca es demasiado tarde para la esperanza si alzamos las banderas victoriosas por amor a España.

