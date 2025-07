Toda exageración comporta un fracaso. En tiempos de polarización extrema, el lenguaje es artificioso, liviano, obsceno. Se supone que cada época tiene la expresión cultural que le corresponde y podemos deducir que las redes sociales son la escritura de la nuestra. Unas plataformas en las que aprendimos a perfeccionar la ficción sobre nosotros mismos, trasladando después esa fábula a la vida real. Más allá de la imagen, el conflicto político vive del lenguaje, que posibilita elaborar pensamientos complejos, exhibir emociones y edificar reflexiones razonables. Eso en teoría porque en la práctica se ha producido un empobrecimiento generalizado de la palabra, trasladándose a la política (recuerden, la simbólica guerra dialectal para evitar la guerra física) un lenguaje emocional y desinhibido donde se impone quien grita más fuerte ante su parroquia y quien se dirige con supuesto arte burlesco a su cámara de eco.

Un estudio sobre las principales redes sociales con el análisis de 300 millones de textos mostró un acelerado proceso de simplificación del lenguaje. Y a mayor simplificación, menor complejidad de argumentos e ideas. Si hablas mal piensas mal, si piensas mal, hablas mal. Donald Trump nombra su proyecto fiscal que empobrece más a los pobres y enriquece a los ricos como la «gran y preciosa ley». Sobre su intervención militar en Irán dice que fructificará en «amor, paz y prosperidad». Dos ejemplos de la simpleza absolutamente vacía de un hombre que se considera un genio. «Lo siento perdedores y haters, pero mi coeficiente intelectual es uno de los más altos, y todos lo sabéis. Que esto no os haga sentir estúpidos o inseguros, ¡no es vuestra culpa!», llegó a escribir. Vacuidad que cuesta vidas. Las palabras forman familias que progresan más o menos, asociadas a su poseedor. De Trump se dijo que tenía la riqueza verbal de un niño de ocho años. «Actuar con la arrogancia de la ignorancia desata fuerzas inesperadas e incontrolables», dirá Moisés Naím. Kaplan desvela que el magnate no conoce la historia porque no lee libros. Dirigentes mundiales que no leen. El averno.

Klemperer estudió el lenguaje «pobre» de los nazis, una subcultura lingüística para modificar la realidad con la normalización de conductas arrinconadas y perseguidas unos años antes. La trivialidad digital ha generalizado respuestas simples a preguntas complejas y para ello se usan superfluos atajos cognitivos.