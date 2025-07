La no acción, sí tiene consecuencias

José Ortega y Gaset, en España Invertebrada, dice: «La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común», y añade: «No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori solo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos».

Es un hecho constado que se ha penalizado a la Región con el retraso continuado en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones, y que ello ha conllevado la pérdida de oportunidades de desarrollo, ante la falta de unidad política, y de un proyecto consensuado de Región, al que se refiere Ortega y Gasset. Alcanzar el acuerdo es una obligación del presidente López Miras, de los líderes de los partidos, así como la de los alcaldes, porque el futuro es su responsabilidad.

Porque ha sido la inexistencia de un pacto por la Región la que ha conllevado importantes consecuencias, desde la menor fortaleza para la negociación con el Gobierno nacional, a no contar con un programa de actuaciones con objetivos y plazos, lo que ha llevado a que se haya priorizado las actuaciones a corte que a las de medio y largo plazo.

La Región de Murcia y su peso en el total nacional. / Infografía Jesús de Covadonga Martínez

En consecuencia, la Región sigue como en el año 2007, entre 15 y 18 puntos por debajo de la media nacional en cualquier ratio socioeconómico. Cuando se analiza la evolución del sector de los servicios de mercado, fundamental para la transformación socioeconómica, constatamos que su realidad hoy es incluso inferior a la de 2007, en el que la Región volvía a quedar en el olvido en la realización de las infraestructuras, como se puede constatar en el gráfico.

Conocer el problema y poder contribuir a su solución es una obligación. No hacerlo, con independencia de las posibles diferencias o razones, nunca podrán justificarlo. No implicarse, no participar, no negociar, conlleva a la no acción, y cuanto más se tarde en alcanzar los consensos necesarios, más se irá ensanchando el diferencial negativo con la media nacional.

Y más aún con las regiones en las que a pesar de las diferencias entre unos y otros, hacen los deberes, dialogan, acuerdan y consiguen que se hagan realidad las necesidades de su territorio, mientras que seguimos esperando que el Gobierno nacional cumpla con la Región.

Seguimos esperando la declaración de interés general del puerto del Gorguel y su envío a Bruselas, reiterado en el acuerdo del 6 de marzo de 2020, como absoluta prioridad.

La realización del corredor ferroviario directo Cartagena-Madrid. El tramo Murcia-Albacete, desdoblado y electrificado en ancho europeo para pasajeros a 250 km/h y un tercer hilo para las mercancías hasta Pozo Cañada, en el que la línea para pasajeros continua en paralelo a la A-30 hasta la Estación de Albacete para continuar hacia Madrid, y las mercancías continúan por la línea actual hasta Chinchilla -PITVI 2012 – 2024, anexos I y II-.

El tramo Cartagena-Murcia en AVE, precisa entre el Reguerón y Riquelme de un túnel en la Sierra de Altaona, pero al parecer Adif pretende con una sola línea, cuando en el resto del corredor van dos líneas AVE. Lo que no es aceptable en ningún sentido y debe realizarse con dos líneas y la línea actual para las mercancías.

La aceleración de las obras para que el AVE por el Corredor Mediterráneo sea una realidad, con Lorca y Almería, y realizar la conexión con Baza-Granada conforme al PITVI 2012-2024.

La continuidad del corredor ferroviario de mercancías del Mediterráneo, parado en Monforte como demandan Ferrmed, el acuerdo del 6 de marzo y ‘Quiero Corredor’, reiterando la continuidad del corredor para mercancías a partir de Monforte y en paralelo a la A-7, su bifurcación a la altura de Santomera hacia Cartagena, continuando por el Arco Norte y conectando el corredor con Albacete y siguiendo hasta Lorca y en corredores mixtos hacia Almería y Granada.

Esto evitará que se haga realidad la pretensión de Adif de que los trenes de mercancías pasen por la línea del AVE y por tanto por la estación soterrada del Carmen. Lo que no podemos permitirnos es el acuerdo del 6 de marzo de 2020, y sobre el Gorguel y las infraestructuras, suscrito por: Croem, UGT y CC OO, Ferrmed, CES, Colegios Profesionales, PP, Ciudadanos y Vox, enviado al presidente del Gobierno y al presidente regional.

Es absolutamente prioritario completar el Arco Noroeste, y realizar urgentemente el Arco Norte, así como los terceros carriles y los tramos pendientes en la MU-30, en la RM-1 hasta la A-7, y la autovía Yecla-Santomera.

El pacto por la Región, consensuado entre el Gobierno, partidos políticos, sindicatos y empresarios, se hace urgente y absolutamente necesario para conseguir poner en valor la Región.

