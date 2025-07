La señal de Santa Cruz

Un pacto presupuestario no es un pacto de legislatura, pero como si lo fuera o fuese. Los Presupuestos que acaba de aprobar el PP con la abstención de Vox serán probablemente los últimos del actual Gobierno, es decir, valdrán para dos años más mediante prórrogas. Porque una vez publicados por el BORM, ya en septiembre debieran empezar las negociaciones para los de 2026 a fin de que éstos sean aprobados en tiempo y forma. Pero para que esto sea así, Fernando López Miras tendrá que cumplir a rajatabla lo acordado con Vox para estas tardías cuentas de 2025, y me adelanto a sospechar que no lo tendrá fácil. Porque Vox le ha puesto pruebas al modo de una carrera de salto de vallas, la primera de las cuales, tal vez la más simbólica, está datada precisamente para septiembre.

Si el Gobierno no cierra después del verano el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados de Santa Cruz se habrá hecho añicos el pacto presupuestario en su conjunto. No solo no habrá más acuerdos de este tipo, sino que el PP tendrá enfrente en la Asamblea al grupo de Vox en cualquier cosa en que lo necesite. López Miras ha firmado ese compromiso porque la urgencia y necesidad de disponer de unos presupuestos lo han llevado a firmar lo que se le exigiera, pero ¿podrá cumplirlo? Apuremos algo más: ¿querrá hacerlo?

Crear el conflicto

Se me antoja que cerrar un centro de menores es más difícil que abrirlo y, sobre todo, que justificarlo. Respecto al de Santa Cruz, no existe casuística social que indique algún tipo de perturbación vecinal, y menos alguna alternativa que mejore el bien que con su existencia se pretende amparar. Ese centro no es un problema sino un símbolo de la política de Vox que culpabiliza a la inmigración como agente de inseguridad, política que precisa del conflicto para que la población la avale. Y cuando no existe el conflicto, se crea. Porque conflictivo será arrojar a todas esas personas a la calle de un día para otro, con el agravante de que se trata de menores de edad. Cualquiera diría que lo que se pretende es conducirlas irremediablemente al desamparo que genera el estado de necesidad que a veces solo puede paliarse con delitos para la supervivencia. De momento, en el centro tenemos a un grupo de menores; tirados a la calle, cabe la posibilidad que tengamos a un grupo de potenciales delincuentes. ¿Es eso lo que se pretende para cerrar el círculo? El propio líder de Vox si por circunstancias de la vida que nunca podemos prever se encontrara en una situación de indigencia tal vez robaría una manzana de un mercado para engañar al hambre.

Contra las leyes

Lo peor del cierre del centro de Santa Cruz es que no se plantea como un paso hacia cualquier otra solución, sino como la del avestruz. La consejera de Política Social, viendo venir el disparate, decidió buscar soluciones habitacionales, pero la vigilancia de Vox la cazó, y poco menos que tuvo que pedir perdón; de hecho, es lo que hizo. La única vía, a falta de criterios razonables, es la deportación. Pero ¿adónde? Mira tú qué utilidad más maja le vamos a dar al aeropuerto de Corvera. ¿Está contemplado ese gasto, el de los vuelos a lugares indeterminados del mapa de África, en los nuevos presupuestos? ¡Qué imprevisión!

Una de las primeras decisiones, en su día, del Gobierno de Aznar fue deportar a sus países de origen a un grupo de inmigrantes sin papeles, operación que justificó con la siguiente memorable frase: «Había un problema y se ha resuelto». Desde entonces, miles y miles de inmigrantes han cruzado nuestras fronteras, en la inmensa mayoría de los casos para beneficio de nuestra economía, también en muchos de ellos a costa de su explotación. Hay más personas que billetes de avión.

Tomemos tierra. Existen leyes y convenciones suprarregionales que regulan el trato a los menores que ningún Gobierno, autonómico o nacional, se puede saltar. No apelo al humanismo cristiano para que no incurrir en el buenismo, pero es curioso que este concepto, muy enraizado en la cultura española y muy española resulte ser de quita y pon para quienes se refieren a él como seña de identidad nacional frente al ‘invasor’ que pertenece a otras culturas.

El dilema de López Miras

Pero ciñámonos a la política. Si López Miras va tan lejos en la asunción de las ideas fuerza de Vox, ¿qué le queda para que podamos entender que el PP, al menos, matiza las posiciones extremas de la derecha sociológica? Ese seguidismo puede llevar a que el electorado potencial considere que es mejor el original que la copia, y de hecho las encuestas detallan con claridad qué partido de ese ámbito es el que crece y cuál permanece estanco.

No creo delirar si veo a López Miras en una encrucijada: ¿qué le será políticamente más reconocido: evitar el cierre de Santa Cruz alegando que firmó el compromiso por una cuestión de necesidad o anteponer el compromiso firmado como expresión del valor de su palabra? Cada una de las opciones tiene problemas añadidos, pero es un charco que ha pisado él solito. Dos años con Vox de uñas se le harían invivibles (o no, depende: tal vez le permitieran adquirir una identidad que junto a los abascales se diluye), pero cerrar el centro de menores como una acción caprichosa y sin alternativa para los internos lo pondrá en la vanguardia nacional de la política... de Vox.

Política para el 6%

Cerrar ese centro a capón no responde a la política de ‘regular la inmigración’, una expresión razonable, sino al contrario: se trata de desregularla, de dejarla al pairo con el consiguiente efecto intranquilizador que pudiera tener para acrecentar así el malestar, en muchas ocasiones inducido, que causa la proliferación de personas inmigrantes sin dedicación laboral.

Pero es que, por otro lado, este tipo de política que trata de alentar la impresión de problemas de inseguridad no atiende a las prioridades que debiera tener el Gobierno. Un dato: mientras el sector industrial ronda el 20% de la actividad económica de la Región, la agricultura, que ejerce el efecto llamada a la inmigración, se limita al 6%. Pero la industria apenas tiene peso en las decisiones del Gobierno, que prefiere concentrar sus políticas activas en favor de la agricultura. Es el pez que se muerde la cola del actual modelo productivo, y todo sobre una sola pequeña losa de lo que es un mucho más amplio mosaico: el pretexto buscado por Vox para crecer sobre la excitación de la xenofobia y en el que empieza a caer el PP dando la espalda a las realidades complejas. Al final el pato de la dinámica ‘más agua, más agricultura, más inmigración’, y todo por un 6% de la economía, lo van a pagar unos chavales menores de edad que se quedarán sin techo. Glorioso.

