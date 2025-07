Pequeñas mentiras en el currículum

Televisión. He visto en la tele una película que ha tenido un éxito tremendo en Francia. Se llama Por todo lo alto y es entretenida, blandica, pero entretenida. Y lo que sí estoy viendo por pura curiosidad, aunque no es muy buena, es una serie que han hecho sobre los frikis que iban por las teles contando sus historias espantosas en programas como Crónicas Marcianas y cosas así allá por el año 2000. Personajes como Tamara, Leonardo Dantés y demás extraños seres que vendían sus interioridades –las del corazón y las de debajo de sus vestidos- a cambio de fama y dinero. La dirige Nacho Vigalondo, y la ha hecho surrealista, vaya usted a saber por qué, así que es rara de ver, pero curiosa, como les decía.

Odio. Parece que los impresionantes disturbios creados por los ultras en Torre Pacheco han desaparecido, sobre todo, porque la inmensa mayor parte de los que participaban en ellos eran gente de fuera de este pueblo. Pero ahí siguen, en las redes sociales, enviando mensajes de odio, con comentarios racistas y xenófobos. Y mira que se le ha explicado a todo este personal cuál es realmente la situación, cómo es que los emigrantes son absolutamente necesarios para sacar adelante la economía de Torre Pacheco, de la Región de Murcia y de España entera. Y que si alguno comete un delito es tratado exactamente igual que cualquier delincuente nacido aquí, en nuestro país. Pues, nada, ellos a lo del odio.

Santo. El viernes fue el día de Santiago. Antes había muchos españoles que se llamaban Santiago. En algunas regiones se les llamaba ‘Tiago’. Ahora es un nombre en decadencia. Pero, suena bien, ¿verdad? Mejor que Kevin, como un alumno que yo tuve.

Currículos. La muchacha esa de la política que han pillado con el currículo extraviado, lleno de carreras y títulos que no tenía, me ha recordado otros currículos que se presentaban cuando solicitabas un trabajo hace años: ‘inglés a nivel de conversación’. ‘carnet de conducir vigente’, ‘coche familiar propio’, ‘disposición para horas extraordinarias’, ‘extensa experiencia en el ámbito comercial’, etc. La traducción de todo esto solía ser: ‘de inglés, muy poco, casi nada’, ‘el coche es de mi padre pero me lo dejaría de vez en cuando’, ‘necesito pasta para pagar las letras del piso, así que me pueden explotar ustedes lo que quieran’, ‘he vendido libros de cocina ‘a puerta fría’’, etc.

No aparece la sal. En un supermercado grande, un hombre se acerca a una chica que está reponiendo latas de tomate en una estantería y le pregunta dónde está situada la sal. Ella le responde: «Por favor, pregunte usted a otro reponedor. Es que a mí me contrataron hace tres días y todavía no me he aprendido dónde están todas las cosas. Y no le diga usted que me lo ha preguntado a mí y que no lo sabía porque entonces me echan».

Peligros. Opina Jared Diamond en su libro Colapso que los procesos que debilitaron o acabaron con las sociedades antiguas son, entre otros, desforestación y destrucción del hábitat, problemas del suelo como salinización y pérdida de fertilidad, problemas de gestión del agua, consecuencias de la introducción de nuevas especies sobre las autónomas, crecimiento de la población humana, etc., (¿les suena?). A estos, en la actualidad, habría que añadir los siguientes: el cambio climático producido por el ser humano, la concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente, la escasez de fuentes de energía, el agotamiento de la capacidad fotosintética de la tierra por parte del ser humano. Como ejemplo de lo que está ocurriendo YA a este nivel de destrucción cita a Somalia.

La nobleza. En Mónaco se ha celebrado por todo lo alto el aniversario de la llegada al trono del príncipe Alberto. En la fiesta estuvo toda la familia, menos un hijo de la princesa Carolina, el llamado Pierre, que no pudo acudir de ninguna manera porque estaba súper ocupado participando en una regata. Estos nobles es que no paran, día y noche, oiga. También ha sido noticia en este evento y así lo han recogido las revistas especializadas, que el príncipe le dio un beso en la cara a su mujer, Charlene, delante de la gente, cosa que no había sucedido nunca. Fíjate tú.

Problema. Parece ser que el covid se ha puesto flamenco y se han duplicado los contagios en el mes pasado. Tengan ustedes cuidado. Yo he tenido tres covid. De dos no me enteré apenas, pero hubo uno que pesqué en un hospital, que me duró un mes, y me dejó hecho harina. Con decirles que perdí ocho kilos con el puñetero covid...

Vieja amistad. El otro día me llamó un alumno al que le dimos clase mi mujer y yo varios cursos, hace mucho tiempo, exactamente 49 años. Nunca hemos perdido el contacto. Él vivía en Madrid y nos veíamos cuando nosotros íbamos o cuando él venía a Murcia. Ahora es un señor ya jubilado y seguimos siendo amigos, como siempre, desde que mi mujer le explicaba Lengua y Literatura y yo Inglés en un aula del instituto de Escombreras. Es una amistad entrañable. Y no es el único con el que mantenemos contacto. Es que somos viejos profesores, de los de antes.

