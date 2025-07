El Perro avisó a Feijóo en una comparecencia que era mejor presentar una moción ahora que esperar a septiembre, porque iba a ser peor, esperando también que le hicieran el trabajo de una moción de censura, que es una moción de confianza a la inversa. La carambola de la moción de censura en confianza no le salió, pero el vaticinio no le andaba lejos y ha sido una sorpresa para casi todos, salvo para Cayo Lara, que ya denunció los hechos en 2013. Hay que decirle también al Perro que Montoro no le salva Cerdán, como culo no salva cara. Por delante le queda la tarea de deshacer lo hecho por Montoro, con la razón añadida de exigir al PP que ayude a deshacer lo hecho. Aun así, le queda otro trabajo también: establecer, para dentro del partido, incluso para dentro de la Administración, una Comisión de Garantías que haga pasar a todos los miembros de la Ejecutiva y del Ejecutivo por un examen. Por muy ministro que fuera Ábalos, el nombramiento de Koldo como alto cargo no debería haber pasado ningún filtro, porque el currículum —y no me refiero solo al académico— no le daba para consejero de una empresa pública. Sería bueno ver cuántos como Koldo hay todavía. Quizás sea un argumento un poco clasista, al que hay que darle una vuelta, porque uno no sabe qué es peor: si un corrupto hortera como Koldo, con un curriculum de tarántula, o uno artero como Montoro D’Or —¡Hacienda, de vacaciones!— que estaba acompañado de una plétora de títulos universitarios y apellidos compuestos.

Podemos concluir que el cambio al que ha sometido Pedro Sánchez al PSOE no ha sido uno cosmético. Elegido por votación directa de los afiliados, permitió salir a los socialistas de un sistema de baronías que se abstuvo para que un gobierno del PP llegara al poder. Que eso haya perjudicado el debate interno y la transparencia es algo que habrá que ver cómo solucionarlo, pero que este PSOE de Pedro se parece al de Felipe lo que un huevo a una castaña, también es cierto.

Lo digo porque el PP de Feijóo no ha hecho ese cambio radical. Y así le ha durado la tersura de su nuevo plan y su nueva imagen lo que una ciruela abandonada al sol. La semilla de su desgracia estaba en su puesta en escena, una delirante: Aznar, con tres ministros condenados, otros tres imputados y uno más censurado por el Consejo de Estado por el YAK-42, pretendía dar lecciones de moralidad, igual que Rajoy —seguramente, familia de Eme Punto— con el juicio de la Kitchen en ciernes y sin saber que su Ministerio de Hacienda hacía mejores y más lucrativos trajes que un sastre de Savile Row. Para quien se los pudiera pagar, claro. Esas dos presencias eran el endoso de ese pasado. A ellas se le sumaba una ausencia hamletiana. El clamoroso fantasma era el único presidente del PP vivo que había denunciado la posible corrupción. El único que podría haber dicho «podemos hacerlo así, podemos ser honrados» no pudo decirlo porque el PP no solo eligió formalmente el modus operandi —el de Aznar, el de Rajoy, el que ensalzaron y que viene siendo habitual, aunque algo huela a podrido en Génova—, sino que condenó a una damnatio memoriae a Pablo Casado, porque Génova no paga a traidores.

