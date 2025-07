‘Chao’, por Belén Unzurrunzaga

Termina la temporada; ha sido un curso difícil, pero si me tengo que poner una nota, diré sin pudor que progreso adecuadamente. Empecé el curso con dos objetivos: meterme en líos y practicar el ‘sudapollismo’, y echando la vista atrás puedo decir que lo he conseguido. Quizás no me he metido en todos los líos que me habría gustado, pero no ha estado mal. La práctica del ‘sudapollismo’ la llevo con sobresaliente. Ahora toca decir chao; no me gustan las despedidas y no considero que esto lo sea, es simplemente un descanso necesario, un echarnos de menos. Por delante, un mes para respirar, coger aire, leer, preparar proyectos que os van a encantar. Un mes para no dejar de bailar y reír, para navegar y bucear. Un mes para dormir la siesta, comer sandía, beber gazpacho, aunque esto lo hago todo el año. Un mes para lo que sea que venga. Con el calor sofocante, no dejar de sudar y estar de mal humor, ya cuento, así que no les daré ningún protagonismo. Hoy hace fresquito; anoche llovió, pude dormir sin poner el maldito aire acondicionado. Corran, pidan un deseo.

Tengo un amigo que dice que voy líder en verano y, sin ser yo competitiva, haré todo lo posible durante el mes de agosto por seguir en la pole. Hasta el momento, BBK y dar una vuelta por el País Vasco y Navarra, disfrutar de la impecable programación de La Mar de Músicas y celebrar su 30.ª edición, o dar una vuelta por Benidorm a ritmo de Niña Polaca han sido mis imprescindibles de este mes de julio. No será fácil mantener el nivel, pero prometo poner todo mi empeño.

Nos hemos hecho mayores; hace tiempo que los veranos dejaron de durar tres meses como cuando éramos niños. Hace tiempo que no monto en bici por el paseo de Vera, ni por el camino del cementerio. No juego al mus, ni me despierto en casa de la abuelina. Hace tiempo que no voy al cine de verano ni como pipas. Hace tiempo que no veo a Paco, el tinto, ni a su mujer Mari. Qué delicia recordar sus fuentes de pimientos asados y el cariño con el que nos trataban. Hace tiempo que no tomo el aperitivo en La Trampa, ni como los caracoles del Meco. Hace tiempo que no subo a Mojácar; parece otro lugar, no reconozco dónde fuimos tan felices; ya no queda nada de aquellas madrugadas de verano. Hace mucho, que no me siento contigo en la cocina a desayunar churros. Hace tiempo que todo cambió. Las familias, los trabajos, los hijos, los padres a los que cuidar, las pérdidas, las vacaciones. La vida nos marca el ritmo; cualquier tiempo pasado fue anterior, ni mejor ni peor; ahora los veranos son distintos, pero siguen siendo veranos. Disfrutamos de otra manera con la madurez de lo vivido, con la sabiduría de lo experimentado, con la libertad que nos dan los años. Ahora los veranos son días que exprimimos, que gozamos, que bailamos y reímos. Son días que nos dejan un buenísimo sabor de boca, son días llenos de aventuras. Ratos que en noviembre me sacarán una sonrisa al recordar esa escapada improvisada, ese concierto o festival lleno de anécdotas que ni esperaba. La vida es una cerveza helada, un baño en el mar, un concierto. Una risa contagiosa, un mensaje de alguien que se acuerda de ti, navegar, la ducha de agua dulce al llegar a casa, el mejor momento del día. Echarte de menos y comprar margaritas también es verano. Cuando la vida sacude, uno entiende que en la sencillez se encuentra la belleza, se encuentra lo que recordaremos para siempre. Lo que nos sacará una sonrisa y volveremos a ese momento exacto por unos segundos. A ese atardecer, a ese baño en el mar, a esa canción compartida, a esa verbena en el pueblo, a ese beso o a ese abrazo silencioso. Lo importante es no tener expectativas, que luego todo son decepciones, háganme caso, sé de lo que hablo. Les libero por unas semanas; ojalá me echen de menos. Prometo volver; no me iré muy lejos.

