Criar hijos

Pues resulta que yo, cuando me vine a dar cuenta, tenía tres hijos, y, como mi edad era la de 28 años, quedaba mucho camino por delante, no sé si me explico. Y, efectivamente, luego vino el cuarto; y, además, tristemente no llegó a buen puerto una quinta. Lo que acabo de escribir lo lee una pareja joven actual y, si no están adscritos a una asociación de esas que están repoblando el mundo ahora, se echará las manos a la cabeza, porque estos días los chiquillos se tienen con cuentagotas y cuando ya está la pareja algo macoca. En cualquier caso, criar cuatro hijos era y es complicado, pero como yo tenía un amigo –se ha muerto hace poco, RIP- que tenía catorce (‘mi mujer y yo decidimos que tendríamos todos los que Dios nos mandara’, me dijo un día) siempre pensé que lo de mi prole de cuatro era una suerte enorme.

Pero, claro, a los hijos hay que criarlos, de eso no te escapas. Yo pertenezco a lo que se puede llamar la ‘Generación del Hambre’. Muchísimos de nosotros, nacidos en la postguerra civil, padecimos hambre de comida, hambre de justicia, hambre de libertad, etc. y todos nos dedicamos a fondo a conseguir que nuestros hijos no tuvieran que pasar por lo mismo, así que nos enzarzamos en una lucha contra el destino. Es decir, que, en vez de tener que subir los escalones sociales, culturales, económicos y demás uno a uno y partiendo de muy abajo como el noventa por ciento de los españoles de aquella época lo habíamos hecho, ellos dispusieran de lo necesario sin tener que dejarse la piel en el intento como sus papis.

Y, claro, tenían que recibir una educación cuidada que les diera paso a esa escala social donde no tuvieran que trabajar dieciséis horas diarias de camarero como su abuelo, mi padre. Así que llega la primera gran decisión que hay que tomar, ¿a dónde mandas a tus hijos a formarse, a un centro público, a un centro privado o a un centro pijo? En aquellos años, tú sabías perfectamente que había muchas más posibilidades de que tus nenes llegaran a lo alto de la escala social si se los encasquetabas a unos curas profesionales de esto de la educación (luego ha quedado demostrado que en algunos casos esta decisión de los curas o los frailes no era la buena) que si los mandabas a una escuela de barrio donde se mezclaban con los hijos del obrerismo en vez de con los hijos de la pasta gansa.

Pero, claro, en mi caso había un problema añadido y es que nosotros éramos progres, que, dicho así, parece poco, pero la verdad es que condicionaba mucho. Los de mi generación que salimos progres no se pueden ustedes imaginar lo progres que éramos. Así que optamos por la enseñanza pública y no en un centro situado en un barrio céntrico con alumnos de familias de la así llamada clase media, sino en una escuela muy progre, como nosotros, pero situada en los arrabales de la ciudad, donde, eso sí, los profesores trabajaban muy seriamente y desarrollaban un proyecto educativo moderno e interesante, y esto no quiere decir que, cuando la cosa se ponía fea, no le soltaran un guantazo al chiquillo y se quedaran tan panchos, pero es que una parte del alumnado era lo que podríamos llamar ‘problemático duro’ y a alguno se le iba la pinza de vez en cuando.

Y así los nenes fueron creciendo y, eso sí, con sus papás muy pendientes de su formación tratando de compensar cualquier falta en la formación que se observara. Y esto sí que es algo importante, porque entonces y ahora, los hijos se forman en sus casas, aunque a veces no lo parezca o se fracase en el intento. Pero, en la mayoría de los casos, los chicos y las chicas se quedan marcados por lo que ven, escuchan y hacen en sus casas. En ocasiones, este resultado parecerá que no vas a verlo nunca pero el caso es que más tarde o más temprano aparece lo que han vivido y lo reproducen.

Y, oiga, hay que tener un proyecto de cría de los nenes, es decir, hay que tener claro qué ideas fundamentales quieres que los muevan. En esto siempre ha surgido diversidad de criterios y hay gente que han optado por imbuirles a sus hijos llegar a ser capitanes generales del Ejército, directores de banco o tratantes de camellos, vaya usted a saber. Lo que yo sí puedo decirles que funciona en su formación es si los rodeas en tu casa de libros, de música, de cuadros en las paredes, sean láminas o Zurbaranes, de bondad personal, de atención y cariño a los mayores y más cosas de este estilo. Así salen bien.