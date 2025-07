El campo es el mayor elemento integrador

En un contexto en el que la mano de obra extranjera en el sector agroalimentario murciano es del 58,95% —de los que 47.503 no pertenecen a la Unión Europea (UE)—, el campo se ha convertido en un factor estratégico clave de integración para los inmigrantes, tanto en el mercado laboral como en la sociedad en general. Las inversiones —cada vez mayores— de las empresas en mejorar las condiciones de los trabajadores en aspectos como la seguridad, la ergonomía y el confort, ahondan en esta realidad. Estas mejoras no significan que el campo se haya convertido en un despacho con moqueta, pues seguirá haciendo calor y frío y se mancharán los zapatos de barro, cuando llueva y de polvo, cuando no. Pero el hecho de que una región disponga de un sector capaz de ofrecer un trabajo digno a personas sin una formación especializada, con independencia de su lugar de origen, es muy valioso en una sociedad cada vez más exigente.

El trabajo en el sector primario del Campo de Cartagena ha sufrido un enorme dinamismo en los últimos años, adaptándose a los cambios normativos, falta de mano de obra y cambios en las estructuras de producción. La introducción de nuevas tecnologías, incorporación de maquinaria innovadora, visión artificial y demás herramientas han permitido que los trabajadores desarrollen su actividad en un entorno más amigable, donde la fuerza física es compensada con el uso de maquinaria y robot de última generación.

El modelo agrario del Campo de Cartagena, que encadena campañas de frutas y hortalizas durante todo el año, reduce en sí mismo la temporalidad y favorece contratos fijos discontinuos —en vigor desde la reforma laboral de 2022—, frente a los eventuales más comunes en otras zonas. Esta realidad, unida a estas condiciones laborales más que dignas que priman en la zona, favorecen la estabilidad y fijan a la población inmigrante al territorio, permitiendo una integración real sin la necesidad de ayudas públicas. En este sentido, las empresas agrarias del Campo de Cartagena han apostado por un modelo ético de gestión y ambiental, que se traduce en medidas como el Plan de Igualdad, que garantiza condiciones laborales dignas e igualitarias y que lucha contra la discriminación por sexo. Asimismo, se ha implementado un sistema de certificaciones de calidad para los proveedores de recursos humanos —normativa SGE- 21, ISO 9001, ISO 45001, o la certificación SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)— y se están potenciando numerosas campañas de concienciación contra los abusos y el acoso laboral dirigido a los trabajadores con personas a su cargo. Además, el Código Ético con Sello de Excelencia —auditado por la certificadora internacional Bureau Veritas—, garantiza que las empresas agrarias del Campo de Cartagena respetan los más altos estándares en áreas como condiciones laborales, sociales y protección ambiental.

Apuesta por la formación

El modelo laboral del Campo de Cartagena permite reducir la exclusión social, al ofrecer empleo estable, acceso a los derechos laborales y a los más altos estándares en prevención de riesgos. El Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario de la Región de Murcia recoge medidas que son una auténtica declaración de intenciones, como que las empresas deben garantizar alojamiento adecuado a los trabajadores temporeros inmigrantes, lo que mejora su calidad de vida y fomenta la integración en la comunidad local. No obstante, si existe un factor determinante para facilitar la llegada de jóvenes y trabajadores de cualquier procedencia al sector, para fomentar el enraizamiento y para facilitar el crecimiento de los profesionales, ese es la formación. En la Región de Murcia se registraron, recientemente, unas 100.000 horas de formación para trabajadores agrarios en un año, volumen que equivale aproximadamente al 10% de los ocupados del sector regional. Esta cifra es 3 puntos porcentuales superior a la participación promedio en España, donde ese tipo de formación continua alcanza alrededor del 7% de los trabajadores agrarios. El campo de 2025 necesita trabajadores españoles, marroquíes, rumanos o de cualquier otro lugar del planeta y premia, como pocos sectores, la mejora en la formación continua.

De este modo, la introducción de la tecnología convierte al sector agrario en una gran fuente de oportunidades para aquellos trabajadores dispuestos a formarse, lo que supone una gran vía de entrada para los jóvenes y, por lo tanto, para que se produzca el tan deseado relevo generacional. El Campo de Cartagena demanda cada vez más perfiles cualificados en áreas como la gestión del agua, herramientas de inteligencia artificial, producción, maquinaria especializada para la recolección de productos, sistemas de drones para planificación o seguimiento de las cosechas, entre otros aspectos.

Esta mezcla de vanguardia tecnológica, trabajo integrador y de generación de oportunidades convierten al sector agroalimentario murciano en el principal exportador de Europa, con un 20% del total de las exportaciones alimentarias de España con, únicamente, un 2,2% del territorio nacional, lo que representa el 32,5% del empleo de la Región y un 28,3% de su producción. Cuidemos nuestro mayor activo, nuestra agricultura y nuestros agricultores, porque de lo contrario nos tendremos que alimentar con productos de terceros países donde no hay Seguridad Social, donde no hay salario mínimo garantizado y donde no hay limitación de horas ni medios de protección.

El campo como solución y no como problema.

Suscríbete para seguir leyendo