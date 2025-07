Hay libros de los que recuerdas con exactitud el lugar y el momento en el que los leíste. No son muchos, la mayoría se pierden junto a las cosas olvidadas. Son como las vivencias que, por motivos que desconocemos, se quedan grabadas y no hay forma de borrarlas, como los recuerdos que emergen ajenos a nuestra voluntad. Uno de esos libros para mí es ‘En vísperas’, de Iván Turguénev. Recuerdo que lo llevaba en la edición de bolsillo de Alianza en mi mochila cuando llegué a Murcia en el verano de 1989. Lo leía por las noches cuando, a la salida del periódico, me sentaba en la heladería Sirvent a tomarme una horchata de almendra. Lo recuerdo encima de la mesa del desangelado salón de mi piso en lo alto de un edificio de la calle Río Segura. En las primeras noches solitarias leía en el sofá, aliviado del calor por la brisa que subía del río, mientras en la pared desnuda se proyectaban las sombras de los murciélagos. En la estantería se fueron acumulando otros libros, pero solo recuerdo el de Turguénev. Desde entonces lo he tenido siempre a la vista asociado a un verano decisivo de mi vida.

Durante todo este tiempo sabía que me gustó, pero no recordaba por qué. El título podía darme una pista, quizá intuía que una nueva vida estaba empezando, pero debía de haber algo más porque cuando tienes 23 años el futuro no es algo que importe demasiado, de hecho no importaba nada, pues el instante ya está lleno de futuro. Quizá vi eso mismo en una frase que dice uno de los personajes: «Vive y todo irá bien». ¿No era eso lo que hacíamos entonces? He vuelto a leer la novela ahora. Es una historia de amor y amistad. Dos amigos: un estudiante y un aspirante a artista. Ambos están enamorados de una joven, Yelena, cuya vida da un vuelco cuando conoce a un tercero, alguien inesperado que despierta en ella el amor verdadero. Entonces la amistad se pone a prueba y los personajes se ven forzados a confrontar sus propios ideales, miedos y deseos en un momento de umbral: están en vísperas de decisiones vitales. El amor transformará la vida de los personajes, especialmente la de ella. No es un amor trivial ni pasajero, sino un sentimiento que marca el rumbo de su vida, le empuja a actuar y a asumir riesgos extremos. Es una forma de emancipación, una afirmación de libertad personal y moral. El amor le lleva a la plenitud y se convierte en el origen de una nueva vida para ella, aunque teñida de dolor.

Hay momentos en la vida en que estamos a la espera de algo que será más grande que nosotros, que nos dominará, nos arrastrará sin escapatoria posible, y no hay peor derrota que rehuir ese momento. Quizá siempre estamos en una situación similar, pero lo que caracteriza a la juventud es la plena disposición, cuando nos ponemos en manos de las fuerzas desconocidas del futuro, dulcemente indefensos. La felicidad nos quiere así.

Hay un momento en la novela en el que Yelena ya ha aceptado su destino y se arrodilla ante él asustada por el precio que se cobra la plenitud vital. Una noche asomada a la ventana se pregunta: ¿Para qué esta belleza y este sentimiento de esperanza? Entonces interviene el narrador: «Yelena no sabía que la felicidad de toda persona se basa en…» Y esa ignorancia hace que donde sea que vayamos a meternos, no se parecerá en nada a lo que esperábamos.

