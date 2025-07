La relatora que incomoda al poder

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 58.000 palestinos han muerto, hasta 14.000 siguen desaparecidos bajo los escombros o en paradero desconocido, y cerca de 2 millones de personas —el 90% de la población de Gaza— han sido desplazadas de sus hogares.

Estas cifras, tan sobrecogedoras como inestables, han sido citadas en múltiples informes internacionales que denuncian no solo el uso desproporcionado de la fuerza, sino también la existencia de un genocidio, tal y como Francesca Albanese, primera mujer que asume el cargo de relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, documentó en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2024. En su informe Anatomía de un genocidio documenta cómo el estado israelí infringe al menos tres de los cinco actos prohibidos en la Convención contra el Genocidio, y llama a aplicar sanciones, embargos y retirar relaciones.

En un mundo donde el derecho internacional suele ceder ante los intereses geopolíticos, la figura de Francesca Albanese destaca como una excepción incómoda y radical. Esta jurista italiana ha hecho de su mandato una trinchera contra el silencio, la impunidad y la colonización. Su enfoque no solo es legal: es profundamente feminista, militante y disruptivo.

Desde su nombramiento en mayo de 2022, Albanese ha denunciado lo que califica como «apartheid institucionalizado» y «genocidio progresivo» del pueblo palestino. «Israel comete crímenes como respira. Hay que pararlo», declaró en una entrevista al diario El País en la que sostiene que la infraestructura del Estado israelí opera como un régimen genocida y apoyado por una sociedad que en gran parte lo respalda.

Con un lenguaje directo que desborda la diplomacia convencional, Albanese ha exigido la aplicación de sanciones, embargos y la ruptura de relaciones con Israel. «Este genocidio no se detiene porque es lucrativo. Hay intereses económicos, tecnológicos y militares haciendo dinero con la ocupación», ha dicho. Entre las empresas señaladas en sus informes se encuentran, entre otras, Amazon o Microsoft, a las que acusa de complicidad estructural.

Su discurso también es profundamente feminista, ya que no solo denuncia la violencia estatal, sino también la deshumanización sistemática de los cuerpos, los afectos y las vidas. «Cuando comprendamos todo lo que Israel ha hecho a los palestinos, nos dará vergüenza, pero será demasiado tarde», advirtió en una entrevista a la Cadena SER.

En su participación en la Conferencia del Grupo de La Haya celebrada en Bogotá los días 15 y 16 de julio de este año, Albanese llamó a los estados a pasar del discurso a la acción: «Ya no bastan las condenas verbales. Hay que cortar relaciones económicas, implementar embargos y dejar de financiar la maquinaria del genocidio».

A pesar de tener el respaldo de sectores académicos, sociales y jurídicos, Albanese ha sido objeto de campañas contra ella y contra su trabajo. Así en marzo de 2024, reconoció en Ginebra haber recibido amenazas —incluyendo amenazas hacia su familia y colegas— tras publicar el informe en el que expone los indicios de genocidio cometido por Israel en Gaza. Durante febrero de 2025, sufrió una campaña de presión organizada que derivó en la cancelación de una de sus conferencias en Berlín. La policía y políticos locales se involucraron para bloquear su intervención, en lo que los organizadores percibieron como un intento deliberado de silenciarla. Finalmente, pudo hablar en un espacio alternativo, pero fue objeto de insultos y amenazas físicas. Y en julio de 2025 Estados Unidos la ha sancionado, congelando sus activos y le ha prohibido la entrada al país acusándola de «apoyar el terrorismo» y de promulgar un «antisemitismo descarado». Ella ha respondido: «Es una intimidación de estilo mafioso. Pero no me voy a callar. Esta es una advertencia a cualquiera que defienda el derecho internacional».

La reacción de la comunidad internacional a estas amenazas no se ha hecho esperar. La Comisión de Coordinación de los Procedimientos Especiales de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas han condenado la medida y han recordado que los relatores gozan de inmunidad bajo la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la ONU. Su mandato ha sido renovado hasta el año 2027.

Además, desde plataformas como Avaaz y Change.org se han impulsado campañas para apoyar la nominación de Francesca Alabanese para el Premio Nobel de la Paz, recogiendo el respaldo de cientos de miles de personas que consideran que su valentía y defensa de la verdad merecen el reconocimiento internacional.

Esta mujer valiente es un símbolo de resistencia en los espacios del derecho internacional. Su voz incomoda, porque habla con hechos, con nombres, con víctimas. Porque es mujer. Porque no pide permiso. Porque dice lo que otros callan. Porque su palabra supone una amenaza para quienes prefieren el silencio. El feminismo, cuando es verdaderamente transformador, no se limita a reivindicar espacios en el poder, sino que cuestiona las estructuras que ese poder reproduce. No se trata solo de ocupar cargos o alcanzar la igualdad formal, sino de tener la valentía de señalar y denunciar la violencia allí donde opera con más crueldad: contra los pueblos sometidos, contra los cuerpos de las mujeres silenciadas, contra los niños bombardeados, porque la lucha por la igualdad también es defender la vida. En ese espíritu, la figura de Francesca Albanese es un ejemplo de valentía contra la injusticia global, una voz que incomoda al poder y que no se doblega ante la impunidad.

