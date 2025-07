Cuando se olvida el mérito de unmodelo agrario de oportunidades

El artículo firmado por Ángel Montiel y publicado el pasado domingo en La Opinión dibujaba, a cuenta de los sucesos acaecidos en Torre Pacheco, un escenario cargado de prejuicios y estereotipos sobre la actividad agraria para culpar al sector regional y a lo que denomina ‘corporaciones’ de un supuesto modelo productivo fallido. Reconozco la urgencia del debate migratorio, pero he de invitarlo, con un enfoque constructivo, a corregir sus errores y retirar esas graves e injustas acusaciones hacia nuestro sector, sus empresarios y agricultores.

Aunque la brutal agresión a D. Domingo Pascual, vecino pachequero, nada tuvo que ver con el ámbito laboral de ningún sector de actividad específico, ninguno, es el agrario el elegido como blanco fácil al que señalar una vez más. Hace tiempo que hemos hecho callo de acusaciones falsas -e interesadas- con bastante mala uva, pero duele, a mí me duele, que La Feliz Gobernación dedique a miles de agricultores murcianos, que somos empresarios agrarios, y cientos de empresas de toda la Región de Murcia calificativos como «depredadores», «negreros» y otras lindezas.

Nos duele, porque eso de señalar a supuestas corporaciones y grandes empresarios ya no cuela, pues no es cierto y suena a excusa para conseguir perjudicar a todo el sector agrario. Si será así, que rozando lo rocambolesco, se llega a sugerir que dar agua a la agricultura conlleva un aumento de la pobreza y la delincuencia... El acabose, oiga. Acusar sin señalar denuncia concreta alguna, supone una generalización que daña la reputación del sector y causa gran indignación. Imaginen por un momento que fuese yo quien acusase a los periodistas de este diario de similar manera, extendiendo la mala praxis de unos pocos a la generalidad y acompañándolo con gruesos calificativos, comprenderán entonces el perjuicio que nos causan esos comentarios.

En fin, los sucesos y debates tras la agresión nos invitan a todos a mejorar, ya seas comerciante, industrial, periodista, estudiante o un ciudadano cualquiera. Al sector agrario también y creo que sería de justicia reconocer el positivo papel que el empleo y la formación brindadas por las empresas agrarias ha desempeñado durante décadas en esta Región, para contribuir a la integración sociolaboral de las personas inmigrantes. Nada favorece más la integración real del extranjero que tener un trabajo, pregunten si no a Cruz Roja, Accem, Cepaim o Cáritas, con quienes colaboramos habitualmente.

Diversidad de origen, pero igualdad de oportunidades

El mismo trabajo que durante años vi hacer en el campo y en el invernadero, de forma sacrificada y tremendamente honrada, a mi padre y mi madre, lo desarrollan ahora, en mucho mejores condiciones que entonces, créanme, españoles y extranjeros por igual. Y miles de agricultores murcianos junto a ellos cada día. Estos últimos asumen el riesgo empresarial de su actividad y hacen frente al pago de salarios y cotizaciones sociales. A unos les irá mejor y a otros peor, unos crean más empleos que otros, pero la riqueza que genera el agro llega a todos, a miles de personas trabajadoras, a sus familias, a los comercios, las industrias afines, las universidades y tantos otros.

En junio en la Región de Murcia el 58,95 % de la mano de obra agraria estaba compuesta por trabajadores extranjeros, esto es, 49.237 de un total de 83.518 afiliados al Régimen Especial Agrario. El otro 41% son nacionales, murcianos en su mayoría. Quien dijo que no había españoles en el agro se equivoca rotundamente: los hay en el campo y en centros de manipulado, donde además es mayoritario el empleo femenino. Y junto a ellos, extranjeros de un crisol de nacionalidades, lenguas y religiones que tratamos con igual respeto y a los que ofrecemos iguales oportunidades laborales y de promoción. Son nuestros equipos y estamos todos comprometidos.

Integración social y laboral

De la riqueza que genera el agro murciano se beneficia desde el primero al último de la empresa, ya sea nacional o extranjero. Brindamos una vía de integración sociolaboral efectiva para personas de múltiples nacionalidades, religiones y razas. Una empresa agro con una plantilla de 300 empleados, un 55% de extranjeros y 15 nacionalidades diferentes es un reto descomunal de gestión, eficiencia y compromiso colectivo. Si alguien dice que conseguirlo es fácil, le miente. Quien no lo crea, que nos llame y venga a visitarnos.

No sin dificultades, la convivencia pacífica entre nacionales y extranjeros en los pueblos agrícolas murcianos lleva décadas consolidándose. Se señala que una parte del colectivo magrebí presenta más dificultad de integración, pero a lograrla deben contribuir los profundos valores de esas personas, la de sus familias, y el apoyo del sistema educativo, de seguridad y de asistencia social. La empresa ya hace un relevante papel integrador generando oportunidades laborales para todos ellos, no podemos pretender cargarle responsabilidades que no son suyas.

Yo veo un sector plagado de empresarios honestos que apuestan por dignificar el trabajo agrario. Quien diga que el sector agrario alienta la inmigración ilegal dice una falsedad... Y lo sabe. Siempre hemos reclamado una política migratoria ordenada, beligerante con la ilegalidad y amigable con la contratación regular de extranjeros aquí en España o en sus países de origen.

Un debate con matices

Termino pidiendo a este medio y a otros que el debate periodístico sobre inmigración y modelo productivo se base en la verdad completa: reconocer tanto las carencias como sus múltiples logros. Invito a desterrar el uso de estereotipos negativos contra empresarios agrarios, desde una narrativa simplista que olvida a una inmensa mayoría respetuosa, legal y socialmente integradora.

Lo digo desde el corazón, la agricultura murciana no sólo produce frutas, verduras, cereal, oliva o frutos secos: construye convivencia, crea empleos, genera estabilidad y sostiene pueblos y comunidades rurales. Tenemos un modelo agrario moderno, responsable y muy inclusivo.

Creo que la agricultura en la Región de Murcia y en España merecen reconocimiento, no escarnio; apoyo, no acusaciones simplistas. Estamos abiertos al diálogo para mejorar juntos, la condición del trabajador migrante, sin tramas ideológicas que distorsionen la realidad, pero también para reivindicar el valor social y económico que la empresa agraria representa en su integración efectiva.

