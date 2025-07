Ondiñas vienen y van

Decíamos ayer lo ‘divertida’ que andaba la política española y en estos quince días es que no para de aumentar la ‘diversión’, qué risa, oigan. Antes se reían más unos y ahora ya reímos todos. Es un decir, claro está.

La genial idea del secretario general del PSOE para regenerar el partido, para limpiarlo de indeseables, para que nadie, na-di-e manche nunca más su casto nombre, ningún miembro del partido, ninguno, ninguno, no es ni más ni menos que expulsar a los militantes que sean ‘usuarios de prostitución’. Y olé, facilísimo. Suponemos que esta medida se verá acompañada, para poder asegurar su eficacia, de la captación y formación de comisarios políticos entre las y los profesionales del ramo que, por las buenas o por las malas, lograrán que sus clientes les muestren su carnet del partido y el recibo de la última cuota. No sabemos si esto lo harán antes o después del servicio, pero eso no importa. Igualmente, también deberá definirse nítidamente el concepto. Por ejemplo, que tu ‘amigo’ ministro te pague el alquiler y te agencie una nómina sin que comparezcas por la oficina, ¿sería prostitución o amor? O también es posible que el modo de descubrir a los facinerosos (y facinerosas, tal vez) sea la delación. Se estimularía así al mismo tiempo el ejercicio de dos virtudes: la capacidad para guardar secretos (si gustas de la prostitución, más te vale que nadie lo sepa) y la lealtad, que puede ser al amigo (si tu amigo tiene ese vicio, no te chives), o al partido (chívate). Quizás. El problema de tomar decisiones tras una tormenta de ideas urgente es que se pueden aceptar propuestas imposibles de implementar… o incluso ridículas.

Y nos íbamos de vacaciones con el PP lustrando los zapatos para su entrada triunfal en La Moncloa, mientras el PSOE está hecho unos zorros. Lo peor era que nos íbamos sin saber qué propone Feijóo para resolver algunos problemillas que tenemos sobre la mesa, porque en las 50 páginas de su ponencia política solo hay vagas pistas. Nos gustaría saber cómo piensa afrontar las reivindicaciones de los nacionalistas vascos y catalanes; la carestía de la vivienda; la transición ecológica; la debilidad del sistema ante la masiva jubilación de funcionarios (¿se van a convocar -y, lo más importante, a cubrir- esas plazas? ¿o se van a reducir y privatizar más y más los servicios públicos?) y el alto porcentaje de interinos (la UE ya nos ha dado más de un aviso); el malestar de jueces y fiscales; el necesario acondicionamiento de las aulas para el calor; la autonomía y financiación de la universidad pública; la inversión en ciencia, en defensa y la OTAN; la inmigración (Sánchez se irá dejando por lo menos las mismas concertinas que heredó; en Murcia, ¿qué van a hacer con los menores del centro de Santa Cruz, si Vox impide que sean realojados? No todos son extranjeros, por cierto); cuál es su posición sobre la guerra de Ucrania y sobre Gaza; sobre el turismo (ampliación de aeropuertos, pisos turísticos)… Seguro que cada lector podrá fácilmente añadir varias cuestiones sobre las que no sabe pero le gustaría saber qué puede esperar de un gobierno presidido por el señor Feijóo, y desde luego mayor claridad y seriedad al respecto del presidido por Sánchez, también. Tras el manifiesto apoyo unánime al líder (casi literalmente: 99,24% de los votos en el XXI Congreso popular), parecía que Feijóo iba a llegar a La Moncloa aunque no tanto porque quiere, sino más bien como fue devuelto Jonás a la playa, por una ola. Pero he aquí que sale a la luz el presunto comportamiento de aquel ‘audaz’ ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ya no se habla de otra cosa, que tampoco es para menos. La Moncloa para Feijóo parece el bocadillo o el pollo de Carpanta: siempre al alcance y siempre imposible.

En fin, que es peligroso dejarse mecer en la ola del triunfo y el éxito, que de pronto estas traviesas ondiñas que vienen y van salpican por aquí y por allá y cuando menos te lo esperas dan buenos sustos, disgustos y revolcones.

