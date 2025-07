Mi madre había pasado durante la guerra y posguerra más hambre que el perro del tío Alegrías (una expresión que solo le oí utilizar a ella). Cuando recogía almendra, le obligaban a hacerlo silbando no sea que despistara alguna para su condumio. Como compensación, todo lo que comía su hijo le parecía poco, habiendo como había en casa comida de sobra. Por eso no dudó en atiborrarme de Quina Santa Catalina, un vino dulce de alta graduación que abría el apetito. Como consecuencia, ya en la primera comunión estaba gordito. Mi primera dieta me la impuso un nutricionista a los nueve años. Durante el resto de mi vida lo de la báscula ha sido una preocupación. Al menos me ha servido para no abandonar nunca un ejercicio regular y un régimen alimenticio equilibrado. Ahora un estudio ha demostrado que lo único que realmente engorda o adelgaza es la comida. Ni siquiera la vida sedentaria influye, porque el metabolismo se ajusta. Ya lo sabía.

Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura, publica su primer libro ilustrado: una fábula donde dos pequeñas hadas, cansadas de tejer nubes de lluvia con sus compañeras, deciden desnudarse y correr libres por las nubes para descubrir qué se esconde en el mundo de abajo. Kang invita así a los lectores a soltar los miedos, explorar el mundo y disfrutar de la vida sin preocuparse por las tormentas.

