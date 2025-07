Hace poco escribí de mi miedo a volar, afortunadamente pasajero. Que conste que lo hago solo porque es secreto de confesionario y confío en que nadie (ni siquiera mis amigos) me lo recuerden. Pero hablando de miedos, otro miedo sobrevenido es al de hablar en público. Y digo sobrevenido porque ese miedo lo he ido adquiriendo con el tiempo. Una compañera de Facultad confesó su pasmo con mi verborrea oratoria el primer día de clase cuarenta años después, en el aniversario de la promoción y a continuación me pidió que hablara.

Las palabras se atragantaron en mi boca nada más empezar. Resignado, me senté confiando en la buena predisposición de los antiguos compañeros presentes. Ese fue el punto más bajo. Ahora me enfrento a un viaje de 14 horas en avión y a una conferencia de 45 minutos en Argentina para explicar los servicios que ofrece mi empresa. Cagado estoy.

