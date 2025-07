Inmigración, ocho mil millones y subiendo

En menos de un siglo, hemos pasado de dos mil millones de seres humanos en la faz de la tierra a ocho mil, y las perspectivas avanzan, a pesar del desaceleramiento que se está vislumbrando, para 2080, que sobrepasaremos las diez mil millones de almas.

En Nigeria (África) hay más habitantes (230 millones) en 2025, que la suma de España, Alemania, Italia y España juntas, y para mitad de siglo se estima que en este país, habrá más habitantes que en toda la Unión Europea.

Así que aquellos que quieren levantar muros, poner alambradas, seguir jugando a la ‘caza del moro’, anunciando expulsiones masivas y culpabilizando al inmigrante de nuestra mediocridad, deberían empezar a pensar que el ‘monstruo’ de la inmigración, en busca de oportunidades y progreso, no lo frenarán, ni con banderas con el Corazón de Jesús, y mucho menos con el águila estampada en la rojigualda.

Esta pasada semana hemos asistido en el corazón del Campo de Cartagena a un esperpento de espectáculo, a gente de fuera que presume de supremacistas dándonos lecciones de insolvencia intelectual, personajes grotescos y surrealistas que ni en sus mejores sueños podían imaginar que alguien les fotografiara, hemos podido comprobar como un puñado de impresentables y caraduras, insultan a profesionales de medio de comunicación, intentando meterles el miedo en el cuerpo, y anunciándoles que, cuando llegue el séptimo de caballería, con Abascal al frente, serán enviados a las montañas lejanas, donde les esperan, al igual que a los indios americanos, un puñado de hectáreas que les denominan reservas: igual que nosotros aquí soltamos linces, la extrema derecha soltará periodistas en medio de la nada.

La única noticia positiva de la semana ha sido el viaje del presidente Pedro Sánchez a Mauritania: ese y no otro, es el único camino para que la olla a presión no explote, pero me temo que algunos prefieren que explote; y es que, en la mierda y el miedo, son los putos amos.

Trump podrá seguir enviando aviones con inmigrantes a Guantánamo y El Salvador, donde Bukele sigue coleccionando presos que son tratados peor que a los cerdos y a los pollos, esos mismos que los engordan a todo pijo para que sean puestos en bandejas de plástico en las cámaras frigoríficas para nosotros.

Feijóo y Abascal podrán ponerse a rebufo del presidente norteamericano junto a la extrema derecha europea, pero, mientras no sean capaces de ver que los flujos migratorios irán aumentando, ante la emergencia climática, falta de agua, guerras y la explotación de los recursos naturales, lo único que conseguiremos es que cada vez más personas se crean a ese puñado de imbéciles que creen que sin inmigración seremos una España más grande, más libre y más pura. ¡Y una mierda!

Sin ellos, sin los inmigrantes, ¿quién coño trabajaría en el campo agachando el lomo, en los bares y restaurantes sirviendo cañas o cuidando a nuestros mayores? ¿Los españoles?

Adenda: caso ‘Montoro’. Ya lo dijo Gabriel Rufián: «Si tenemos que elegir entre corruptos profesionales o cutres, daremos la palabra al pueblo».

