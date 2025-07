El chicle de ayer

Estátua mascando chicle

-No sé con quién hablo cuando hablo contigo -le dice una mujer a un hombre en la mesa de al lado de la terraza en la que leo el periódico.

-¿Cómo que no sabes con quién hablas? Conmigo, con Enrique.

La mujer da un sorbo a su bebida y piensa. Se produce un silencio que yo aprovecho para masticar una patata frita. Me gusta el ruido que producen las patatas fritas en mi bóveda craneal, excepto cuando estoy escuchando una conversación interesante o terrorífica.

-Antes, cuando nos conocimos -prosigue la mujer-, yo sabía con quién hablaba, o creía saberlo, pero ahora no, no sé quién eres tú ni quién soy yo cuando estoy contigo.

-Tú eres Rosa y yo soy Enrique, no te vuelvas loca.

La mujer hace un esfuerzo por ser Rosa, pero no lo consigue.

-No logro ser Rosa -dice-, no al menos la Rosa que tú esperas que sea.

-¿Yo? ¿Qué yo? Acabas de decir que no sabes quién soy yo.

-No me líes.

-Eres tú la que te lías, Rosa.

-No me llames Rosa con ese tono.

-¿Con qué tono?

-Con el tono del subrayado. Ya sé que en una dimensión de mí soy Rosa, pero no la Rosa que era cuando tú eras Roberto.

-Me acabas de llamar Roberto y soy Enrique. Roberto es tu marido.

-Dame un cigarrillo -concluye ella.

-No lo pagues todo con el tabaco, sabes que te da dolor de cabeza.

-Por eso mismo, dámelo.

La mujer enciende el cigarrillo a la vez que el camarero me trae un platillo de aceitunas. Aparentemente, le ha dado las gracias a él, pero en realidad se las he dado a mi padre, que siempre me invitaba a aceitunas cuando era niño. Es posible que nunca sepamos con quién hablamos al hablar con alguien. Tampoco si el chicle que masticamos hoy es el de hoy o el de hace mil años, cuando íbamos al cole. Todo es muy confuso.