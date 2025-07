Vox y la sumisión del PP

Nunca me he sentido representado por un presidente regional del PP -como es fácil suponer-, pero este, además, me avergüenza. Centro la crítica en él por ser la encarnación del Gobierno regional, tal y como se encargan de recordarnos, varias veces en cada una de sus intervenciones públicas sus consejeros/as, con esa ridícula coletilla de «el Gobierno de López Miras».

Y digo que me avergüenza, por la incomprensible sumisión del presidente regional, de su gobierno y del conjunto de cargos institucionales del PP murciano, hacia los postulados xenófobos, racistas y autoritarios de Vox.

Empezaron asumiendo su discurso sobre la vivienda y centrando su política en esta materia sobre la ocupación, un fenómeno enteramente marginal que, sin embargo, consigue agitar el sentimiento común a todas las políticas de Vox: el miedo.

Después continuaron con la amenaza -que el PP cumplirá en octubre- de la reforma, hasta dejarla inservible, de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, siguiendo el dictado del empresariado agroindustrial y de su ariete la Fundación Ingenio.

Y, finalmente, han lanzado su ofensiva contra el migrante, su batalla estrella. Comenzaron con las salidas de los gobiernos autonómicos, una maniobra de distracción para tomar mejores posiciones o posiciones más estratégicas supeditadas al mismo fin: controlar el PP para que ejecute sus políticas. En materia migratoria han marcado el paso al PP desde el principio y este ha acatado sin rechistar pidiendo, incluso, perdón por los ‘errores’ de manera vergonzosa y humillante, como si de fieles acólitos se tratara.

Primero fue la promesa firme de cerrar el Centro de Menores de Santa Cruz, sin que la consejera Ruiz haya sido capaz de explicar qué alternativa residencial tiene para los sesenta menores que allí viven, teniendo en cuenta, además, que Vox, en un alarde más de chulería e indecencia, le impuso como fecha del cierre el inicio del próximo curso escolar.

Luego vino la explicación de Conchita sobre el supuesto cambio de modelo residencial siguiendo, nada memos, que las indicaciones de Europa, del Ministerio de Juventud e Infancia y, por si no era suficiente, de Unicef. Explicación que quedó totalmente en evidencia con la amenaza de Abascal de romper el acuerdo presupuestario si no se revocaba la orden de la Consejería de Hacienda que delegaba en la consejera Ruiz el gasto de 7 millones para la compra de viviendas destinadas a menores tutelados.

Una hora más tarde Conchita hacía ‘un Borbón’, diciendo que «no volverá a ocurrir» y revocaba la orden. No conforme con ello, al día siguiente miente en sede parlamentaria afirmando que la orden era errónea para justificar así su humillante sumisión al requerimiento de López Miras para que se retractara sin que él tuviera que dar la cara.

Pero aún había más sorpresas. El consejero Ortuño, sin que tuviese que ver nada con su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional para exponer el presupuesto de su Consejería, anunció que, próximamente, se iba a conformar un Comité Mixto de su Consejería con Política Social para «estudiar formas de reagrupamiento de los menores migrantes con sus familias en sus países de origen». Un eufemismo cínico de expulsión que el profesor de la UMU, Carlos Gil, calificó de «malicia humana o ignorancia jurídica». Yo diría que las dos. Simplemente, era otra exigencia de Vox.

Lo último ha sido la espantada del PP en la Conferencia Sectorial del jueves pasado, cuyo objetivo era ultimar el traslado de los menores migrantes desde Canarias al resto de CC AA. Con ello ignoran el artículo 35 de la Ley de Extranjería, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a ejecutar dicho traslado y al propio Gobierno canario (PP) solicitante del mismo.

Y, finalmente, Torre Pacheco. Esto es lo que da de sí el Gobierno de López Miras. Ahora toca la respuesta de la ciudadanía, esta tarde a las ocho en las calles de Murcia.