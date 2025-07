Nada que pactar con el PSOE de la corrupción

Lo han vuelto a hacer. Los socialistas de la Región aprovechan la más mínima oportunidad para volver a darnos una nueva y ridícula exhibición de postureo y teatrillo con los Presupuestos regionales, para hacer otra oferta trampa. Y todo en un intento desesperado por boicotear la aprobación de unos Presupuestos que saldrán adelante gracias al empeño, la responsabilidad y la capacidad de diálogo del presidente Fernando López Miras.

Como si nos pudiéramos fiar de quienes hacen trampas hasta en sus elecciones internas. De quienes prometieron que no pactarían con Bildu y que llevarían a Puigdemont ante la Justicia. De quienes aseguraban que no habría indultos ni amnistía. De quienes se aferran al sillón pese a estar asediados por una corrupción sin precedentes en democracia.

A propósito, ¿quién hubiese representado al PSOE, con quién hubiésemos tenido que negociar los Presupuestos? ¿Con el mismo que llegó a los acuerdos con un prófugo de la Justicia para mantener a Sánchez en La Moncloa? ¿Con el mismo que colocó al propio Francisco Lucas como secretario general de los socialistas de la Región? ¿Querían que habláramos con el señor Santos Cerdán? ¿Y cuánto nos iba a costar?

¿Hubiésemos tenido que negociar con el señor Lucas? ¿El que ha mostrado tantísimo interés por las cuentas regionales que no ha dedicado ni un solo minuto de su tiempo a acudir a la Asamblea para asistir a cualquiera de los debates en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, ni tan siquiera al Pleno que aprobó la totalidad de los Presupuestos?

¿Y qué se podría pactar en concreto con este PSOE de Sánchez? Porque la verdad es que no tenemos que negociar nada con un PSOE cuya política fiscal, por ejemplo, está en las antípodas de la nuestra. Mientras desde el PP vamos a seguir bajando impuestos, los socialistas fríen a los ciudadanos con nada menos que 96 incrementos fiscales en los últimos siete años.

No hay nada que pactar con quienes recortan el Trasvase Tajo-Segura, amenazan con cerrarlo y condenan a la incertidumbre a nuestros agricultores y sus familias y al futuro de nuestra Región. Nada con quienes, con su voto en contra del Trasvase en el Congreso, traicionaron a nuestra Región.

Nada que acordar con quienes han estado siete años engañando a los vecinos de La Unión con la regeneración de la Bahía de Portman, y ahora quieren esconder y sellar la porquería bajo la alfombra. Nada con quienes nos dejan sin trenes de cercanías y nos han endosado el peor AVE de toda España. Nada con quienes pretenden convertir a la Región en un desierto energético y nos excluyen de las inversiones para evitar un nuevo apagón; con el aplauso, por cierto, del señor Lucas.

Nada que negociar con un PSOE que acaba de acordar con los independentistas una financiación singular para Cataluña que supone un atraco y un expolio a los españoles, y que perjudicaría especialmente a la Región de Murcia, la peor financiada de España. Por cierto, ¿tiene el señor Lucas que decir algo al respecto, o se mantiene en su anuncio de votar a favor de semejante atropello en el Congreso?

La realidad es que el PSOE no tiene nada que ofrecer a la sociedad de la Región, más allá de postureo y propaganda. No tienen modelo, no ofrecen alternativas y están inmersos en una decadencia de la que ni ellos mismo parecen darse cuenta. Que dejen de mentir ya: nunca han tenido interés en contribuir a sacar adelante unos Presupuestos para la Región.

En cualquier caso, el PSOE tendrá muy pronto la oportunidad de demostrar si de verdad están por la labor de ayudar a que la Región tenga Presupuestos. Si, por ejemplo, están a favor de que siga habiendo inversión récord en Educación y Sanidad, o de que se destinen 229 millones para seguir reduciendo el paro y 592 millones de euros para proteger a quienes más lo necesitan. Lo demás es engaño.