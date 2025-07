El monte atrapa

«Las cosas no volverán a ser iguales, pero volverán a estar bien», esta frase me la dijeron el día que te fuiste, hoy hace un año y dos meses, en aquellos días no pensaba que las cosas volverían a estar bien, para mí era impensable que así fuera. Han pasado 426 días llenos de primeras veces, de echarte de menos, de aprender a vivir sin ti, y aunque nada volverá a ser igual, tengo que decirte que todo está bien. Me apetece contarte que he vuelto al Kobeta, he vuelto a cruzarme el país en coche para perderme en ese monte que durante tu enfermedad me ayudaba a canalizar la rabia y la impotencia que sentía. He vuelto al lugar donde me olvidaba por unos días de nuestra realidad. He vuelto a Bilbao, a San Mamés, he vuelto a pasear por la Ría, he vuelto a mis raíces, he vuelto a casa. He vuelto a la subida al festival por el Barrio de Altamira, sus escaleras y ascensores. He vuelto a salir de pintxos, he vuelto al Casco viejo, he vuelto al templo, Casa Rufo, a abrazar a José Luis y Miguel Ángel, y a comerme el mejor cacho de carne, las mejores anchoas y croquetas de huevo. He vuelto a dormir poco, a disfrutar de los conciertos de la calle. He vuelto a mi rincón favorito en julio, he vuelto al Festival Bilbao BBK Live.

Otra edición ha terminado; ningún año falto a mi cita. No vengo a hacer una crónica musical; te puede gustar más o menos el cartel, podemos hablar de las políticas de los macrofestivales, de las cosas que se pueden mejorar o de las que han empeorado con el paso de los años, pero esto se lo dejo a otros. Yo vengo a contarte que el monte me sienta bien; no ha sido un año fácil. Me ha costado mucho llegar hasta aquí; hubo días que pensé que no lo conseguiría, pero lo conseguí. 784 kilómetros más tarde llegaba a Bilbao; por delante, mucha música y amigos. Pocas combinaciones me parecen tan imbatibles como esta. PabloPablo, Japanese Breakfast, English Teacher, los hipnóticos Catriel y Paco Amoroso, Pulp y Bicep fueron mis elegidos del jueves, ni tan mal para dar la bienvenida al festival, el show de Jarvis Cocker o Paco Amoroso diciendo "Hashtag Tetas" aún retumban en mi cabeza. Nos hicimos fuertes junto a las letras gigantes de Bilbao BBK Live, firmamos besos, abrazos y risas a todo el que pasaba a saludar; era el lugar al que volver, nuestra farola del Warm Up. Me encantó desvirtualizar a Javi y Míster Erikson, desayunar con él el peor pintxo de la historia y comer con unos desconocidos que más tarde se convirtieron en el mejor equipo titular con el que disfrutar el resto de días del festival. Seba, Natalia, Mari Ángeles, María y José. Un chubasquero, un bote de colonia olor a Coca-Cola, Kneecap, Jalen Ndonga, Amaia y la lluvia fueron los protagonistas del viernes. Acabar cerrando bares por Bilbao no entraba en nuestros planes, pero fue un divertido plan B. Lo mejor quedaba por llegar: desayunar aceitunas y pepinillos viendo a Sanguijuelas del Guadiana y a PutoChinoMaricón, comer con Pascu, Lula y Silvia en el templo, Casa Rufo. Sus deliciosas anchoas, croquetas de huevo, un cacho de carne de kilo y medio para cuatro y un delicioso pacharán eran el comienzo de la última jornada. Y llegamos arriba y los Carolinos lo volvieron a reventar. Escenario principal, hasta arriba de gente a las 20.00 horas. Sé que no soy objetiva, pero están en su mejor momento; gocé hasta el último acorde. Nos perdimos del equipo o nos dieron esquinazo; Seba y yo seguimos y disfrutamos de la elegancia de L’Impératrice. Y volvimos a las letras para ver a la reina del sábado, Kylie Minogue. No cabía un alma más en el Kobeta; todos nos volvimos locos ante la gran reina del pop. Pero la noche no había acabado; por delante quedaba Nathy Peluso. Diré que no tenía mi simpatía hasta este concierto. Me dejó con la boca abierta, en mitad de una marea de gente que coreaba cada canción, a pesar de no llevar ni un músico sobre el escenario; ella y la puesta en escena me parecieron bestiales. Llegaba otro de mis platos fuertes de la noche, Damiano David, que junto con Harry Styles son la masculinidad que merezco. Esperaba más y que no fuera tan soso, pero me conformé con dos hits y, sobre todo, con recuperar al equipo titular que había perdido desde primera hora de la tarde. Fue imposible ver a mucha gente que esperaba, los mensajes diciendo dónde estaban empezaron a llegar a las 7.00 de la mañana del domingo. Y con él las despedidas, los mensajes de WhatsApp al llegar a casa el domingo por la noche, las invitaciones a otros festivales donde volver a encontrarnos… En resumen, la música anestesia, une, inspira, genera conexiones que quizás nunca te habías planteado, y el Monte, Basoa, Lasai, los tres escenarios y el lobo que durante tres días no deja de aullar son el lugar perfecto para dejarse llevar y para olvidar por unos días quién eres.

Belén Unzurrunzaga en el Festival BBK Live. / L.O.

Mamá, estoy bien; lejos de olvidar quién soy, creo que lo tengo más claro que nunca, y todo ha sido gracias a ti, a tu amor, a los cuidados, a la vida. Tengo mucha suerte de haber sido tu hija y también de la persona que soy hoy y todo lo que la vida me regala. BBK Live cada año es una aventura en la que estás muy presente. Pero no acaba ahí, este año fui a ver a San Fermín en honor a ti y al abuelo. Sin olvidar pasar por Vitoria, que es ya toda una tradición. Gracias por enseñarme que la vida es esto.

Si estás leyendo esta columna y nunca has ido al Festival Bilbao BBK Live quizás el año que viene en su 20 aniversario sea una buena ocasión; si no te animas, descuida que yo te lo contaré, porque el monte atrapa

