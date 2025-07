Con el paso de los años, he perdido mi pasión de admirar el mar. En esta edad otoñal que disfruto, si me dejan disfrutarla, se amontonan los recuerdos, y con ellos, como no puede ser de otra manera, la juventud ya perdida se vuelve a convertir en protagonista. Mirar al mar es regresar a aquellos días de vino y rosas, y como casi siempre, echar de menos a los mejores, a los que se fueron antes de tiempo, de ahí mi renuncia a la pasión de otros días por la mar y sus barcos.

Los barcos tuvieron papel principal en aquellos días jóvenes, ya fuera en las aguas tranquilas del Mar Menor, en las mediterráneas de Campoamor, Cabo Roig, Cabo de Palos y los pequeños puertos deportivos y clubs que nos acogían. De mis veranos en los montes del Verdolay, pasé a la mar provocadora de pasiones; del verde de los pinares y los barcos de papel en las balsas, a los azules radiantes en veranos costeros con velas ligeras y blancas.

Intentar una biografía de los barcos conocidos rebasaría el calado de la brevedad exigida. Porque desde que el hombre es hombre disfrutó al tirar al agua un pedazo de corcho y ver qué tal flotaba. Un día, de la tumba del rey Tutankamón salió una barquita pintada y dorada, y de las necrópolis de Tebas, asimismo, barcas con sus ocho remeros. ¿Qué niños jugaron a navegarlos en el Nilo? De aquellos niños no queda ya ni el polvo, pero sus barquitos de juguete -llegado el caso- aún cabalgarían sobre las olas.

Los hombres pasan, pero los barcos, viejos o nuevos permanecen aunque sea en la memoria. Mirar al mar es buscar en el horizonte los barcos conocidos, imaginarlos tal vez, porque ya no existen. La melancolía te invade: por allí veo en el horizonte las velas de ‘La Ballenera’ de Jaime y Manolo Barnuevo Quintanilla; el ‘Virgen del Carmen’ y su gemelo el ‘Virgen de la Fuensanta’. Rompiendo las olas y entre espumas blancas, imagino al ‘Lupa Roja I’ de Curro Ruano Bañón. Un poco más allá y a todo trapo se intuye el ‘Delphine’ de Ramón Ojeda; Miguel Mesa del Castillo le sigue a la zaga con su ‘Arcoa’; su hermano Jesús pugna ciñendo con el ‘Galupe IV’ de Adrián Ángel Viudes a la caña y Diego Cuenca al foque. Adrián Luis Viudes y Floren no pierden detalle y fotografían la regata desde ‘El Cachalote’. Regatas de ‘Snipe’, de cruceros, de ‘Optimist’, de la clase ‘Cadete’ y tantas otras con nombres que siempre estarán unidos a ellas, nombres como José María Falgas, José Ángel Castillo Vicente o las regatas de vela latina organizadas por el genial Kuki Keller.

Como cada año, por estas fechas, rindo mi sentido homenaje a mi patrón, a Tachi Viudes Viudes, osado capitán de la saga de los ‘Campanero’, y a sus esforzados tripulantes como fueron Rufino Montoro, Enrique Andrés Vázquez, Pirraco Abellán u Emilio Oliva. Tachi Viudes fue maestro de futuros e intrépidos navegantes que nacieron a la vera de la Mar Chica, gracias al trofeo que instauró, allá en los inicios de los setenta, el ‘Trofeo Tachi’ de la clase ‘Optimist’. Singladuras a lo largo del Mediterráneo, cruceros a las islas Pitiusas, a la Costa Azul, o al litoral italiano, ocuparon entonces las jornadas estivales en una costa murciana con apenas barcos de recreo; un tiempo que se abría a una ilusionada clase media, ávida de nuevas experiencias marineras.

Fueron aquellos niños, convertidos en jóvenes, que se iniciaron con barcos de juguete, marinos en potencia, amantes del mar, del deporte y la aventura.

No se puede escribir del mar sin que la prosa se aligere y huela a yodo. Balandros del ayer que forjaron espíritus marineros en las jornadas estivales, en meses de sol y mar.

Es ahora, cuando el paso de los años platea las sienes de aquellos jóvenes impetuosos, ansiosos de vida, y sus ojos se llenan de melancolía cuando miran al mar, que impasible con sus azules pintados de blanca espuma nos lleva a rememorar aquellos días de verano, cuyas estelas marinas quedaron para siempre atrás.

