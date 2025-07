Una de las promesas racionalmente más disparatadas en las que se ha sostenido y aún se sostiene la humanidad es la de una vida eterna después de la muerte. Un paraíso con características distintas según las religiones, pero donde el dolor no existirá y se gozará de un bienestar eterno al lado de dios. Valhalla para los guerreros vikingos, el Jardín del Edén del judaísmo, el Al Yannah musulmán o el Paraíso, el Reino de los cielos, del cristianismo. Lugares míticos que consuelan de los males que sufrimos en la tierra, convertida en un lugar de paso cuya importancia radica, curiosamente, en que constituye la puerta de entrada hacia ese otro mundo imaginario, la eternidad de los bienaventurados, según hayamos sido fieles o no a las doctrinas de cada religión. En los primeros tiempos del cristianismo muchos creyentes buscaban voluntariamente la muerte para acceder a esa otra vida prometida y estar cerca de su dios, llegando incluso al suicidio, que no estuvo considerado pecado por la Iglesia hasta mucho tiempo después, precisamente para detener esos fanatismos.

La vida eterna de los cristianos se consigue siguiendo en esta vida los mandamientos, los preceptos, las normas que guían a los creyentes hacia el camino recto. Desde "no matarás" hasta el más repetido de todos: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".

Hoy queremos hablarles de unos cristianos muy particulares, cuya fe ha de basarse en otro tipo de cristianismo y no el que predicara Jesucristo por los caminos de Judea, a juzgar por sus contradicciones. Queremos hablarles de los votantes de Vox y de todas las ultraderechas de Europa, esos creyentes que enarbolan la cruz en una mano y pretenden firmar decretos para expulsar con la otra a niños y niñas que han llegado a nuestro país sin nada más que sus vidas precarias y frágiles, solos, no acompañados. El evangelio según San Mateo ponía estas palabras en boca de Jesús: "Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos". En Murcia, nuestra región, los más ricos ganan hasta ochenta y nueve veces más que la media, pero, en lugar de pedirles que paguen más impuestos, Vox ha exigido al gobierno del PP que, si quiere que vote sus presupuestos, expulse a los menores no acompañados porque es un despilfarro atenderlos. El PP regional, amante de las procesiones y de la Virgen de la Fuensanta, católico donde los haya, ha aceptado, en contra de la doctrina de la Iglesia que defiende la dignidad de toda persona humana.

Nos interesan esas contradicciones flagrantes que parecen albergar en la ultraderecha católica con total comodidad. Es cierto que las derechas, como los burgueses, siempre anduvieron muy cómodas entre contradicciones. La práctica del adulterio y la frecuentación del prostíbulo convivían con la misa diaria y la defensa del matrimonio. Los higienistas y la misma Iglesia católica no se oponían abiertamente a esos arrebatos de lujuria masculina, un mal menor que consideraban necesario para preservar la pureza de la esposa y satisfacer ese deseo pronto y descontrolado que, al parecer, habita en los hombres. Pobrecitos. A pesar de no renegar de las amantes, los católicos españoles se mostraron tan contrarios al divorcio como hoy lo son contra el aborto, si bien la vida de los niños y niñas que ya están aquí no les interesa lo más mínimo. Si bien, insistimos, una vez aprobado el divorcio, rompen los matrimonios como el que más. Como vemos, surfean entre constantes contradicciones. A esa forma de deslealtad con los principios que defendían -la mujer en la casa, la fidelidad y la defensa de la familia tradicional-, mientras se regocijaban con la querida secreta, se le llamó doble moral, ese "haz lo que digo y no lo que hago" que define tan bien a cierta clase política. Y es lo que parece que siguen practicando.

A los progresistas, por el contrario, ay, les cuesta más la disociación, intentan a toda costa integrar sus principios y sus actos, y cuando quieren amar fuera de la pareja inventan el amor libre, el poliamor, la pareja abierta, fórmulas complicadas de relación que, eso sí, defienden la lealtad y la confianza como norma y evitan la mentira y la deslealtad.

Otro tanto sucede con los ricos: "Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja", afirma Mateo que dijo Jesús. Pero los superricos como Trump o J.D. Vance se autodenominan cristianos y no se desprenden de su fortuna como San Francisco de Asís, sino que quieren acabar con los palestinos y hacer en su tierra un resort.... para otros ricos. ¿Cómo pretenden entrar así en el Paraíso? Pues, verán, cambiando los mismísimos evangelios.

Paula White, la pastora que aconseja a Trump y está a cargo de la Oficina de la Fe, ya ha renegado de la afirmación del apóstol, y asegura que la riqueza es una bendición que Dios concede a los elegidos; teología de la prosperidad, la llaman. Y santas pascuas. Por donde ella pasa, pasa el Todopoderoso, no se anda con chiquitas. Los ricos lo son por sus virtudes.

En el evangelio los pobres son bienaventurados y para ellos será el reino de los cielos, pero para los votantes de Vox de Murcia los niños pobres y los inmigrantes merecen la muerte o ser devueltos a sus lugares de origen, y sobre ellos vierten un odio asesino que haría que Jesucristo se avergonzara de estos fieles, como ya lo hacemos muchos de sus conciudadanos.

Con ese comportamiento, entendemos, los votantes de Vox irán derechitos al infierno. Pero ellos no parecen saberlo, quizás estén dispuestos a cambiar la doctrina de la Iglesia como Paula White o, tal vez, con un giro oportunista, muy propio de sus modos de actuación, esperarán que Jesús, en otro gesto supremo de generosidad divina, le pida a Dios que les perdone, porque no saben lo que hacen.

