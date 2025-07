Inmigrantes: peligrosos alienígenas que invaden nuestro mundo

Era en una de las playas que dan al Mediterráneo. Mucha gente bañándose, y otra en la orilla mirando al horizonte de ese mar del que somos por tantas civilizaciones pero, aun así, la sangre sigue fluyendo tan roja como la de cualquier otra raza que, unánimemente, no haya tenido nuestro destino. Perdimos, por eso, si alguna vez la tuvimos, nuestra virginidad racial, nuestra inmaculada supremacía moral y ética que nos hiciera los mejores seres humanos, iluminados para estar por encima de otras pieles, culturas y pensamientos y, sin embargo, todavía hay quien sigue tomando con majestuosidad la bandera del desprecio al humilde de fuera, aunque también es cierto que este modo de patrimonializar lo encontramos en necios de todos los colores imaginables en cualquier paleta de cualquier pintor.

Ya teníamos el sol crepuscular a la espalda. Hasta entonces, ninguno de los dos habíamos fijado nuestra mirada en unos niños que, en la misma orilla de la playa, llevaban construyendo, como si se tratara de su futuro, y desde hacía, posiblemente, algunas horas antes, por el tamaño, un enorme agujero en la arena. Eran tres hermanos, dos niñas y un niño. La mayor no tendría más de nueve años y la menor, andaría en los cinco; el niño emparedado entre ambas.

La madre, de esta región, y blanca. El padre, de un país del sureste de África, y negro. Cercanos a los cuarenta años. Él hablaba un buen español. Ella, obviamente.

Pero este asunto va más allá: también otros hermanos, marroquíes porque sus padres, entre los treinta y cuarenta años, no dejaban lugar a dudas. El más pequeño no pasaría de los tres, y el mayor, de los siete. Se comunicaban en árabe.

En un momento dado, sin que nos diéramos cuenta, nos vemos a los cinco excavando el mismo agujero, prestándose las palas y lo que llevaban encima y hablando el mismo nexo, el español.

Ni unos ni otros habían reparado que tenían un color de piel diferente, y un idioma y una cultura, la de los padres, diferente. Pero tenían un espacio común, unos proyectos comunes sobre esa arena. Y aquellos, sonrientes por ver a sus hijos felices.

¿Quién sabría explicar a estos niños, mulatos y árabes -que han nacido y se sienten de aquí, y hablan con palabreros y acentos murcianos, que están construyendo el mismo futuro para ellos y éste, su país, a través de ese trabajo colaborativo- que a sus padres, familiares, o amigos, incluso a ellos mismos, se les pueda tratar como a delincuentes o discriminadamente por una cuestión de pigmentación o de incluso allende los mares?

Solo se me ocurren dos modos para explicarlo. Desde la ciencia y desde la metafísica:

El primero a través de la geometría. Y creo que la figura que más podría aproximarse sería la parábola. Miremos su definición y luego preguntémonos si se tienen dudas sobre este razonamiento diáfano y claro.

Pero si a alguien no le convenciera esta verdad científica, puede recurrir al segundo modo echando mano de la fe para tapar algún agujero negro del Universo, porque no sepa cómo explicar el sentimiento racista -¿inoculado? ¿interesado? ¿de nacimiento?- que pueda llevar dentro.

¿Hemos olvidado que nuestros abuelos, padres, y otros familiares o amigos, desde los años 60 del siglo pasado, marcharon a países como Francia, Alemania, Reino Unido o Suiza buscándose la vida?

Pero también las nuevas generaciones de españoles bien preparadas que no encuentran aquí trabajo tienen que transmigrar a esos u otros lugares. Aunque estén cualificados y con idiomas no dejan por eso de ser emigrantes, acogidos, refugiados laborales, aunque de forma libre, posiblemente, puedan hacer otros agujeros de esperanza en la arena.

¿Conocemos a alguien cercano en esta situación? ¿Sabemos de españoles emigrados que de vuelta hayan mostrado rechazo a los inmigrantes?

Sin duda que es necesaria una política que racionalice las necesidades que tenemos, incluso por sectores, ya que por mucho que se quiera, no todo el mundo cabe y no hay, por tanto, tampoco, espacio para el populismo. Una (verdadera) política de Estado desde la Unión Europea.

Igual una política donde no se criminalice la delincuencia del inmigrante, sino la del delincuente, sea cual sea su origen, y aunque hay que dotarse de más medios policiales, y más medidas efectivas sobre educación y concienciación social, necesitamos de mucha pedagogía para explicar que el inmigrante no quita puestos de trabajo, son trabajadores, honrados, que construyen país (aun habiendo una minoría que no responda a este patrón, como ocurre con los nativos), pero hay que convencer con análisis, números y dialécticas, no desde los electoralismos utilizados por unas y otras posiciones ideológicas enrocadas en eslóganes inamovibles. Hay que avalar la razón con datos objetivos, aunque en ocasiones no tendremos garantías contra la alienación de los prejuicios.

Pero mientras tanto ¿qué les decimos a estos nuevos españoles que todavía, afortunadamente, no conocen palabras como odio, racismo, desprecio o estulticia colectiva?

Esperemos que con el tiempo no tengan que estar viviendo el rechazo en un país (el suyo) que los ha visto nacer, porque sería para humillación y vergüenza ajena. O que algunos radicalicen sus miedos.

Sería demagogia generalizar que España es racista, pero ¡haberlos, haylos!

