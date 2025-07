Por lo general, cuando la sociedad considera que se ha desviado del camino correcto casi siempre tiende a culpar al forastero de ello. Ha sido el recurso más fácil y útil que las sociedades han tenido para reinventarse y, de alguna manera, justificar sus fracasos a lo largo de la historia. Estigmatizar lo que viene de fuera y echarle la culpa de nuestros males a lo extraño es tan antiguo como el respirar.

Desde que surgieron las civilizaciones el extranjero, por lo general, ha sido considerado peligroso para la armonía de la comunidad y su presencia vista como perturbadora para la población nativa que ve amenazada su cultura y forma de vida. Siempre y cuando ese extranjero sea pobre y por sus venas no corra sangre del color del dólar porque entonces, obviamente, la cosa cambia. Lo que nos da a entender que el racismo no solo discrimina por el origen étnico, credo u otra diferencia que sesgue nuestra normalidad sino que, en la mayoría de los casos, esa discriminación estará en función de los ceros que tengamos en nuestra cuenta bancaria.

Sinceramente no me sorprende lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. Es algo que desgraciadamente siempre ha ocurrido y lo seguirá haciendo. Con más intensidad hoy en día, en donde en lugar de agua hemos utilizado gasolina para sofocar la llama del odio, con lo que el fuego en lugar de apagarse se ha avivado de tal manera que el incendio está ya fuera de control.

Lo que sí me sorprende, y he de confesar que me apena, es que no haya existido a día de hoy una respuesta contundente por parte de la sociedad civil condenando la violencia. Eso sí es preocupante, decepcionante, y muy triste. Y muy probablemente sea porque muchos, tal vez demasiados, estén de acuerdo con los postulados que proponen aquellos que se han autoproclamado salvadores de la patria; pero, claro, les da miedo simpatizar abiertamente con ellos por temor a ser llamados racistas. Por eso callan, por eso miran hacia otro lado y hacen la vista gorda.

El silencio muchas veces también es una opinión, una declaración de intenciones contundente de nuestra postura, y por lo menos hasta el momento, la sociedad ha decidido callar, con todo lo que eso implica.

Echo de menos una gran manifestación , convocada por la sociedad murciana, en la que se rechace y se condene la violencia en todos sus expresiones. Una gran manifestación en la que se diga con voz firme, alto y claro, NO AL RACISMO.

A los ciudadanos de hoy en día nos cuesta quejarnos. Tenemos tal desafección con la clase política y hemos interiorizado que lo que se cuece en las cocinas de los Gobiernos no va con nosotros, que nos da igual todo. Nos han anulado el espíritu crítico y la capacidad de revelarnos ante una circunstancia que consideramos injusta. Quizás sea éste parte del problema.

No puedo entender cómo la ciudadanía es capaz de manifestarse de manera masiva cuando descienden de categoría, en los despachos. a su equipo de fútbol y no seamos capaces de inundar las calles para cantar, como en su momento lo hicieron John Lennon y nuestros padres y abuelos, Imagine o Give peace a chance. Lo dicho, el que calla otorga.

