Pachecos por toda España

Con respeto y querencia por el debate amistoso, contesto al colega y, sin embargo, amigo Montiel sobre cómo combatir a Vox; también con el anhelo de que esto sirva para suscitar un intercambio entre cuantas más voces mejor sobre cómo se ha llegado hasta aquí y como superar la situación.

Concuerdo, en primer lugar, con que la derrota auténtica de Vox solo se puede dar en las urnas y que, efectivamente, solo agitar el miedo a la derecha no arreglará nada a largo plazo. Puede salvar alguna situación puntual como la del Gobierno de Felipe González en 1993 con el famoso dóberman. No se entienda que equiparo PP y Vox, aunque a veces y por los hechos pareciera que son la misma cosa cuando actúan en comandita. En todo caso, también pienso que si no hubiera cordón sanitario frente a la ultraderecha, en Francia sería hoy presidente Jordan Bardella, del RN y alter ego de Marine Le Pen; y en Alemania, Alice Weidel, de AfD, podría haber salido canciller de las legislativas de 2024. La primera posibilidad hubiera sido un desastre para la UE. La coincidencia de ambas, el hundimiento.

La ausencia de cordón sanitario es, precisamente y yendo a algo que es mucho más cercano, lo que ha posibilitado que los Santiago-y-cierra-España murcianos pudieran imponer al PP de López Miras la supresión de todos los alojamientos de acogida a "menas" como condición para aprobar los presupuestos regionales para 2026. Con ese cordón funcionando, el PP regional podría haber pactado con PSOE y hasta con Podemos para aprobar las cuentas anuales.

Para conseguir su poder a través de las urnas, los de Abascal se apoyan colateralmente en esos energúmenos que asaltan comercios, insultan y agreden a los "moros" e intimidan y acosan a periodistas, además de en una parte del electorado que sigue la doctrina de "la derechita cobarde" y pide más mano dura contra todo lo que se menea, al tiempo que confraterniza, sin rechazo aparente, con determinados elementos de las fuerzas de seguridad locales, regionales (donde las hay) y estatales.

No fallan las casi inexistentes políticas de integración, falla el Estado. Es un error sistémico. Es la incapacidad de "acoger" a las generaciones de españoles, del origen que sea, en el estado de bienestar a través de políticas sociales que les hagan la vida posible: pobreza creciente mientras sube exponencialmente la riqueza de unos pocos; difícil acceso a la vivienda; aumento de privatización de servicios sociales... todo eso hace que los millenials y la generación Z, sean españoles o inmigrantes de segunda o tercera generación -es decir, nacionales de nacimiento-, se sientan frustrados e ignorados por los boomers que dominan la pirámide del poder político y económico.

Tras la crisis inmobiliaria 2008/2015, las desigualdades crecieron como nunca desde la Guerra Civil y eso llevó a la proletarización de las clases medias, cuyas consecuencias sufren directamente los menores de 50 años. Son esas nuevas generaciones las primeras que vivirán peor que sus padres, los boomers. Y su frustración y rabia ante eso, sean del origen que sean pero todos españoles de nacimiento, forma el caldo de cultivo de la extrema derecha por la inoperancia para atender sus aspiraciones y necesidades del sistema liberal-democrático o claramente neoliberal.

Por mucho que crezca el PIB, las pensiones, el SM y la RMI, pero haya cada vez ricos más ricos mientras la vergonzosa tasa de desigualdad social y el índice de riesgo de pobreza y exclusión no disminuyen, seguirá aumentando el problema social que lleva al desengaño y la ira contra el sistema con los que crece la extrema derecha entre las jóvenes generaciones. No es un problema de inmigración, ni siquiera de delincuencia extranjera, como muestran también las estadísticas. Es un asunto de trabajadores pobres y de gentes que no tienen dónde vivir independientemente.

El Estado tiene un problema social, como en Francia y Alemania, que es incapaz de atender y solucionar. Y aquí no es una cuestión de bidonvilles parisinos ni de votantes del Este alemán. Es algo atrozmente corrosivo que está en las ciudades y fuera de ellas, pero siempre muy unido a las generaciones que ya son decisivas a la hora de votar. Si no se les solucionan sus problemas habrá Pachecos por toda España.

