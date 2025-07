Llámelo así, o dentellada, tarascada, soborno, coima, cañonazo, untada, merusa o bajín, tanto da, siempre será un provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado, con abuso de atribuciones por su cargo. Tan delincuente es el que da como el que toma. El corruptor como el corrompido. Cohecho activo o pasivo. El caso es que si no hubiera aquellos no habría éstos. Solo que aquellos saben a quiénes pueden corromper, tocando a cada uno donde más le gusta. A unos, el poder; a otros, el dinero, y a otros, el sexo. Encajen ustedes a cada uno en su sitio. Al vanidoso, narcisista y henchido de su propia persona, se le gana con adulación y pleitesía. A los avariciosos de acumular pasta que viven muy austeramente, con mordidas dinerarias. Y a los terceros, con mujeres, hombres o viceversa.

El magistrado madrileño, con familia en Alguazas, dicen que discreto y progresista porque formó parte de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, la más cercana a los socialistas -por lo que no lo pueden tachar de facha-, Leopoldo Puente, que instruye el caso Cerdán, ha metido a éste en la trena, y no a Ábalos y a Koldo (a pesar de que éste se había llevado el hatillo cuando fue a declarar ante el en el Supremo). Y muchos nos preguntamos por qué a uno sí y a otros no. Aparte de que, antes o después, todos pisarán las celdas si son culpables, Santos, además de no querer colaborar con la justicia (como los otros tampoco, solo Aldama lo está haciendo), encima vacila en el sentido de sostener la tesis tan absurda de que se le persigue por haber negociado con el cobarde Puigdemont y con Bildu (que ya saben quiénes son), en nombre del presidente del Gobierno (anoto, que tampoco lo sabría). El juez lo considera el cabecilla de las mordidas. Desde luego, sus negociaciones con esos personajes no son para enorgullecerse, pero eso no es delito. Lo que sí lo es, es todo lo que está saliendo a la luz, gracias a la investigación esencialmente por parte de la UCO. Los audios en los que dice Cerdán a Koldo: "De eso no se habla", y el resto de las pruebas indiciarias son las que han llevado al juez a dictar auto de prisión sin fianza, entre otras cosas para evitar que supuestamente destruya pruebas. Claro que los investigados tienen el derecho a mentir, negar los hechos, y no contestar más que a las preguntas de sus abogados. Y claro que la obligación de los presuntos corruptores empresarios es primero saber a quién se intenta corromper (pues no todo el mundo está por la labor, hay que saber elegir) y después la de negar que han pagado mordidas, para evitar ir ellos también a prisión. Otra cosa es que el magistrado se lo crea o no, y acabe llevando a los empresarios y a los participantes de la trama (organización criminal, dice el código penal) al banquillo de los acusados, en un juicio oral y público.

Poco a poco, paso a paso, partido a partido, el fin del sanchismo se acerca. Los amigos del Peugeot tocan a su fin, unos más culpables que otros, pero todos responsables por acción o por omisión. Reconozco que dos son los más fuertes. Por una parte, destaco el poderío de Ábalos, que, a pesar de lo que le está cayendo, aún tiene ganas de ligar. Por otra, la fortaleza de Sánchez con lo que aguanta: lo de sus amigos (manos derechas), su mujer, su hermano y ahora su suegro y sus saunas. Son, como se dice hoy, resilientes, porque tienen una capacidad para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación, demostrando poseer una capacidad para sobreponerse al dolor emocional y a los traumas, dignos del mejor de los estoicos. Lo único que sirve de pomada aliviadora de sus males a Sánchez son sus socios, que amagan, pero nunca pegan. Unos, Rufián, porque solo son tres o cuatro los corruptos. Otros, Sumar, porque en la vida se van a ver en un gobierno así. Bildu y Junts, qué decir, jamás pensaban estar sometiendo a un gobierno de España, a la que aborrecen, pero le sacan hasta los higadillos. Otros, PNV, porque están a lo que les caiga. Solo Coalición Canaria parece ser que quiere elecciones anticipadas, los demás socios, cómplices o colaboradores del Gobierno no quieren perder su poder con las urnas (demócratas puros). El independentismo catalán y vasco campa a sus anchas, y últimamente con regímenes fiscales propios, distintos de los del resto de los españoles. Igualdad de los ciudadanos y solidaridad entre territorios, se llama a eso.

Suscríbete para seguir leyendo