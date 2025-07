Lamine Yamal, los enanos y el padre que la lio

Hay que tener la cabeza muy bien amueblada para que, con tan solo 17 años, el mundo entero se rinda a tus pies y, de la noche a la mañana, te conviertas en millonario. No es fácil. El caso es que Lamine Yamal ha celebrado su mayoría de edad con una fiesta privada que ha generado una gran polémica en redes sociales y de ahí ha saltado a los medios.

La polémica no ha venido solo por la contratación de chicas de imagen (algo habitual en este tipo de fiestas) o por el ‘dress code’ mafioso. Lo que encendió la mecha fue la presencia de personas con enanismo contratadas como camareros y animadores. Un detalle que ha reabierto un debate legal, ético y social que en España ya parecía superado.

Recuerdo cuando, en quinto de carrera en la Facultad de Periodismo, el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Martínez Sospedra nos hablaba un día en clase de un caso que se anuló por atentar contra la dignidad: el lanzamiento de enanos. Aquel evento, aunque previsto con medidas de seguridad -la caída sería sobre colchonetas-, se canceló porque el espectáculo, en sí mismo, era considerado degradante.

Este tipo de "atracciones" no eran anecdóticas. Se popularizaron durante años en bares de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Irlanda. Hoy, afortunadamente, en la mayoría de estos países están prohibidas. Aun así, en algunos todavía existen vacíos legales que permiten su práctica. En España, no. Nuestra Constitución (art. 10.1) protege la dignidad humana por encima incluso del consentimiento. Y no solo eso: desde 2023, los espectáculos con "enanos toreros" están expresamente prohibidos tras la reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley es clara: no se permite ninguna actividad recreativa que utilice a personas con discapacidad para provocar burla o mofa del público.

El debate, sin embargo, sigue abierto. Porque algunas de las personas que participaban voluntariamente en estos shows defendían su derecho a trabajar y se sentían limitadas en su libertad. Pero, frente a ello, la mayoría de asociaciones de derechos humanos y entidades vinculadas a la discapacidad consideran que estas prácticas perpetúan una imagen denigrante y refuerzan estereotipos que la sociedad ya debería haber superado.

Volviendo a Yamal, conviene recordar que los futbolistas de élite se han convertido en los nuevos ídolos de masas. Lo que fueron las top models de los noventa o los actores de Hollywood en su época dorada, hoy lo son los jugadores de primera división. Se sienten -y muchas veces se comportan- como dioses por encima del bien y del mal. Pero, con esa fama, llega también una responsabilidad: su vida está bajo el foco y millones de jóvenes los toman como referentes. Ignorar esta influencia es, como mínimo, irresponsable.

Organizar una fiesta con chicas de imagen, enanos y estética de película de mafiosos no solo es de mal gusto; es una torpeza pública. Porque lo privado ya no es privado cuando tienes millones de seguidores, y porque hay decisiones que, aunque sean legales, no siempre son éticas ni convenientes. A eso se le llama tener sentido de la oportunidad, y es algo que el entorno del jugador tampoco ha sabido gestionar. La peineta del padre, tras recibir un insulto durante el concierto de El Alfa, días antes de la fiesta de cumpleaños, podrá ser comprensible en lo personal, pero no es deseable en lo público. La imagen no solo la construye el protagonista, también su entorno.

Un ídolo no solo juega, también educa. Y eso las marcas lo saben.

Los personajes públicos, especialmente los jóvenes deportistas con proyección internacional, son cada vez más conscientes -o deberían serlo- de que su influencia trasciende lo deportivo. No se trata de exigirles perfección, pero sí responsabilidad. Porque una carrera no solo se mide por goles, títulos o estadísticas: también por la huella que se deja en la sociedad.

Para las marcas, esto es crucial. Aunque algunas puedan tolerar ciertas extravagancias, la mayoría huye de la polémica como de la pólvora. Las empresas no buscan solo un rostro conocido; buscan valores, coherencia, liderazgo positivo. Quieren embajadores que refuercen su reputación, no que la pongan en riesgo. El mercado actual exige autenticidad, sí, pero también respeto y responsabilidad social.

En tiempos de redes sociales y viralidad instantánea, la reputación no se construye solo con campañas: se construye con gestos. Y los errores de hoy pueden costar millones mañana. Por eso, el éxito de un deportista no solo depende del talento con el balón, sino también de su inteligencia emocional, su entorno y su capacidad para entender que ser influyente conlleva ser ejemplar. Y eso, a veces, vale más que cualquier gol.

