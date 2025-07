«No me hago ilusiones, que es el modo de no perderlas», decía don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la II República. Algo parecido me digo yo con respecto al Gobierno progresista de coalición actual. Procurando, eso sí, no caer ni en el escepticismo ni el nihilismo, que sin que te des cuenta te llevan a la melancolía. Veo cómo a Sánchez lo acribillan por tierra, mar y aire, hasta por ultratumba (su difunto suegro), y me digo que no puede ser que se merezca tanto. Que así no hay quien resista. Ni con el mejor de los ‘manuales’. Reparo en que, por si fuera poco, sus dos últimos secretarios de Organización, cutres y corruptos, lo han traicionado miserablemente, y me parece un milagro que todavía siga vivo políticamente. Alguna explicación debe de haber. Tal vez (sin descartar algún mérito propio o evidentes logros sociales, económicos y territoriales) lo que hay enfrente. ‘Cacerías’ en Torre Pacheco, negacionismo climático, trumpismo, por un lado; y ‘aznares’, ‘rajoyes’, ‘feijoyes’, ‘ratos’, ‘ayusos, ‘montoros’… por otro. Aun así, ilusiones, las justas.

La fiesta de las amigas es un ensayo crítico contra el sistema del amor romántico construido por Mana Muscarsel Isla para ofrecer la fiesta y la amistad como alternativas. La autora encuentra en la amistad lesbiana una oportunidad para fugarse de los modos heterosexuales de pareja y tender a un común de experimentación colectiva desde los que habitar y habitarnos emocional y políticamente..

Suscríbete para seguir leyendo