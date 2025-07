A los que sí comemos jamón

Cuando hace mucho tiempo estuve en Inglaterra me di cuenta de que muchas de las personas con las que tenías un mínimo trato, o incluso algunas con las que simplemente te cruzabas por la calle, sólo veían en ti que eras español. Sin duda que cualquier rasgo de tu carácter que les pudiere resultar molesto (o que ya se encargaban ellos de que les resultase molesto) lo atribuían a esa condición. Te daba la sensación de que nadie mostraba mucho interés por darte conversación, ni por descubrir algún aspecto de tu forma de ser que no pudieran encasillar en ese estereotipo, e incluso parece que temían que algo les pudiera sorprender favorablemente. Ni siquiera las sonrisas al dar las gracias eran siempre bien recibidas, pues a alguno hasta parecía molestarle tener que vendernos algo. Como si pensase: "Si mi padre me estuviera viendo…".

Somos profundamente racistas no sólo cuando hacemos eso. Ése es sólo el racismo superficial del dependiente, del viandante, casi del turista. Es el supremacismo yoísta y el papanatismo que nos induce a pensar que el reloj de la iglesia de nuestro pueblo se encuentra en el centro exacto del universo, como leí una vez.

El de muchas -pero muchas- personas de nuestra sociedad es diferente. Tras décadas de coexistencia con todo tipo de inmigrantes, se encuentran con profundas paradojas en sus razonamientos para decirse que no son racistas. No obstante, es cierto, la sola presencia de pseudoargumentos (meros intentos de racionalización del odio) al menos nos indica que estamos en un estadio que no es el último, pues, por ejemplo, en Misisipi en el año 1955, Emmett Till, un joven de 14 años (la edad de mi hija) fue secuestrado, apaleado, asesinado con un tiro en la cabeza y arrojado al río con un peso colgado al cuello solo por silbar a una mujer blanca. El pobre era de Chicago, y no le había dado tiempo a "adaptarse" a la cultura local. Cito este suceso porque ninguno de sus asesinos necesitó un anciano apaleado, ni falsificar las cifras de delincuencia, ni temer sinceramente por el fin de nuestra raza o nuestra cultura, ni ver a ningún inmigrante ralentizar las clases o colarse en las Urgencias. Lo hicieron porque era un negro que no sabía cuál era su lugar.

Aquí al menos se sigue estilando lo del "yo no soy racista pero…", si bien adivinarán que es un pobre consuelo. Ya hemos tenido oportunidad de conocerles y por mucho que nos hayamos resistido a ello, así ha sucedido. Y algunos se quejan de su higiene (lo he visto incluso después de estar dos días en un calabozo) sin considerar lo que es trabajar en el campo y no tener siempre una muda limpia, o una ducha a tu disposición, o la costumbre de usarla. Es el más claro ejemplo de la furia del converso, pues yo tenía una familiar que nunca se lavó el pelo, y no era nada raro en su época. Y ¿quién no conoce muchas personas que tengan discutibles hábitos de aseo? Eso tan humano de molestarnos tanto los defectos que nosotros teníamos (o incluso tenemos) se muestra también en las quejas por la enorme presencia de la religión en sus vidas, por su trato a las mujeres o por su -en teoría- poco respeto por las normas, otros razonamientos recurrentes y que invitan a la risa contemplando nuestra historia más reciente, si no fuera por lo trágico que resulta. Familiares míos aún vivos no pudieron estudiar una carrera porque su padre no les dejó, o celebrar válidamente un contrato sin la intervención de su marido en sus primeros años de casada. Yo mismo no sabía muy bien para qué servían las papeleras de la calle, y nos divertíamos volviendo del cole y contando los envoltorios de Bollycao que pisábamos y hacíamos explotar por la acera. Siempre más de diez por barba, mientras hablábamos de los regalos de nuestra primera comunión, que casi todos hacíamos.

Pero habría de ser cierto todo eso que se les imputa, y habría de sernos tan ajeno que nunca lo habíamos conocido hasta su llegada -que no, en ambos casos-, el problema está en empeñarnos en sólo ver eso. No contemplar la inmensa riqueza que han traído al país, la mejora de la calidad de vida de tantas personas mayores, su hospitalidad o la apertura mental que producen en muchos niños que juegan sin reparo con ellos en el parque o en el colegio porque están todavía sin "civilizar", y que tal vez, si hay suerte, nos digan algún día eso de: "Papá, no digas tonterías…".

Son diferentes, sí, y siempre lo serán.

Vean a los blancos de Sudáfrica, o mejor aún, a los negros en Estados Unidos. Llevan siglos y no solo existen infinidad de guetos en las grandes ciudades, sino que una parte muy importante aún tiene su propia forma de vestir, de hablar, de gesticular, su propia música, hasta su propia manera de jugar al baloncesto.

Bendita diferencia, ya que sin ella no tendríamos la oportunidad de ser tolerantes.

¡Qué mal nos sienta cuando como hombres y mujeres blancos sólo se ve de nosotros haber destruido parte del planeta o haber practicado la esclavitud, el exterminio, la explotación sin escrúpulos y el sometimiento económico de todos los demás pueblos en distintos momentos de la historia! Es cierto, pero es injusto, por ser una visión parcial.

Y una última cosa: ¿de verdad queremos que se integren y cuando eso se produzca ya no mostraremos ningún rechazo? Cuando se duchen a nuestro gusto, cuando vistan como nosotros y nuestros hijos, cuando respeten tanto las normas como nosotros (o tan poco como nosotros pero, al menos, como nosotros)… ¿Estaremos de verdad a otra cosa? Me lo pregunto porque quizás siempre moveremos la línea dos metros más allá de donde se encuentren, o quizás, sólo quizás, lo que nos moleste sea precisamente que se integren. Es decir, que vayan por las calles del centro de la ciudad, que lleven a sus hijos a nuestros colegios, a nuestras playas, que abran negocios no sólo para su gente, que se casen con españoles y españolas o que sean candidatos al balón de oro jugando para España.

Un día oí a una mujer que era muy bondadosa y una madre ejemplar decir que le molestaba ver a los sudamericanos por la calle. Eso me dio una visión más amplia de la dimensión del problema, y comprender que eso nadie -que no estuviera rapado al cero- lo decía en este país en los años noventa.

A lo mejor, como esos sujetos de Misisipi, lo que nos molesta es que no sepan cuál es su lugar. O peor aún: que lo sepan, pero quieran abandonarlo poco a poco.

Suscríbete para seguir leyendo