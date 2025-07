Siempre me he considerado un optimista con relación a la historia humana. Estaba convencido de que el progreso de la civilización no tenía límites. Al fin y al cabo, los restos de las primitivas tribus de cazadores recolectores atestiguan que el 80% de los seres humanos de entonces acababan su vida de forma violenta. Si siguiéramos así, cada año la humanidad sufriría millones de muertes por guerras y asesinatos. Si miramos a los cien millones de muertos entre la primera y segunda guerra mundial, no estuvimos tan lejos de esa cifra hasta hace un instante en términos históricos. Pero después de ver una docena de episodios de un vídeopodcast que va del auge y caída de las civilizaciones, el optimismo antropológico se me ha ido a tomar por saco. Comprobar cómo las civilizaciones caen una tras otra es un espectáculo deprimente. Sobre todo, cuando compruebas que, con Trump, Occidente está yendo por el mismo camino.

Por primera vez en castellano, los diarios de una de las mejores novelistas de todos los tiempos, George Eliot (Mary Ann Evans), en una edición seleccionada, traducida y comentada por el escritor y editor Gonzalo Torné. Un canto a la emancipación femenina de la autora de Middlemarch. Un diario que funciona como manual de supervivencia material de la vida de los escritores.

