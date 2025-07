El wéstern es el género épico norteamericano por excelencia, pero también de varias generaciones de europeos que crecimos en el siglo XX frente al televisor cuando la TVE era la mejor de España, por única, claro. Por entonces, los clásicos estaban en franca decadencia y leer a Homero empezaba a sonar, no ya a esnob, sino más a extraterrestre que 'Alien, el octavo pasajero'. Tanto es así que no somos capaces de reconocer los cantares de gesta como nuestro género épico europeo y el Cantar de Mio Cid ya no forma parte del acervo común.

Conocemos la ley de Lynch mucho mejor que la afrenta de Corpes y hemos asistido a tantos en la ficción cinematográfica que somos capaces de reconocer un linchamiento antes de que suceda. Por eso, a nadie le puede extrañar que, ante los acontecimientos de Torre Pacheco, no hablemos de un dejà vu que suena tan impreciso como el recuerdo de un amnésico, sino de un linchamiento en toda regla.

Uno de los clásicos del western es 'El póker de la muerte', dirigida por Henry Hathaway. Un hombre es linchado porque sus compañeros de partida creen que ha hecho trampas con las cartas. Némesis vendrá en forma de venganza, pero con el rostro de Robert Mitchum, que no daba el pego como predicador, hasta que Dean Martin descubre in extremis lo evidente.

'La jauría humana', de Arthur Penn, es mucho más parecida a lo que tenemos delante. Porque los inmigrantes ya han sido condenados, incluso antes de que Vox prenda explícitamente la mecha. Al poco de la agresión ya circularon por las redes vídeos falsos y las fotografías de los supuestos agresores, que no han soportado el mínimo análisis de la verificación de contenidos de la prensa. El llamamiento a "la caza de inmigrantes" que circuló por las redes era el siguiente paso. Sin solución de continuidad, comparece la cúpula de Vox, tanto el inefable Antelo como el francamente muy descriptible Abascal, y tienen el descaro de decir que la violencia la provocan PSOE y PP, como si a ellos no se les viera llegar de lejos.

Hace unos días que hablaban de repatriar nada menos que a ocho millones de inmigrantes, incluyendo a quienes tienen la nacionalidad española. La mecha no prende si no hay combustible. Como en 'La jauría humana', el contexto es el mundo rural. Torre Pacheco es cabeza de partido en el campo de Cartagena. Su riqueza, aparte de los cordiales y las delicias, está en el campo y la agricultura. Justamente donde más inmigración encontramos porque hace mucho tiempo que la población autóctona abandonó los trabajos más penosos. Hace mucho tiempo que los inmigrantes constituyen un porcentaje importante de la población. Sus familias arraigan y ha nacido una generación que empieza a perder los vínculos con la tierra de sus padres. Muchos de ellos han adquirido la nacionalidad por residencia y sus hijos serán españoles de origen. En su inmensa mayoría son gente honrada y trabajadora y cuando algunos hijos emprenden estudios superiores, tienen detrás un esfuerzo colectivo por mejorar las condiciones de vida de la siguiente generación. Muchas de las jóvenes cubren su cabeza con el hiyab, pero hay otras que no lo usan. El código de vestuario femenino empieza a cuestionarse entre la imposición paterna, el signo de identidad voluntario o definitivamente se abandona en una imparable liberación femenina.

Mientras esta evolución se produce, en el otro platillo de la balanza, el odio se ha ido sembrando entre las masas, todo planificado con la ambición desmedida del poder corrupto, que exhibe los símbolos de la patria como si estuvieran amenazados. El discurso falsario no deja lugar para la tibieza, porque todo lo distorsiona y lo emponzoña. Las falsas noticias, las estadísticas manipuladas circulan por las redes como la falsa moneda.

El lunes, en una entrevista radiofónica, el alcalde de Torre Pacheco reconocía que los índices oficiales no señalaban un aumento de la delincuencia, pero él tenía noticia de que habían aumentado con la inmigración. No se basaba en ningún dato objetivo. ¡Y se quedó tan pancho! Como también el presidente López Miras diciendo que está contra la violencia de unos y de otros. ¡Claro! Ha vendido su alma al diablo en el pacto presupuestario. Cuando Vox conminó a la consejera de Política Social por el tema de la residencia de menores de Santa Cruz, ésta dijo que rectificar es de sabios. Seguramente van siguiendo la senda de algún iluminado, porque no se me ocurre qué sabio pudo decir que hay que abandonar a los menores, cuando su protección es una obligación legal de la Comunidad Autónoma.

No es extraña esta actitud, porque es la de Feijóo, que no quiere enemistarse con su posible aliado. Su tibieza es propia de un timorato.

En el cine sabemos perfectamente cuándo estamos ante un linchamiento. Y esto se parece cada vez más a una película que ya hemos visto.

