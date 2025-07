Confieso que tenía mucho miedo a volar. Incluso dejé perder un billete de avión a Pamplona porque no pude superar los terrores nocturnos. Mi madre, como siempre, acudió en mi rescate y me aseguró que no pasaba nada por el dinero desperdiciado. Así era mi madre. Recuerdo perfectamente el momento en que superé esos miedos. Fue cuando dejé de intentar convencerme de que el avión no se iba a estrellar y decidí pensar en qué ocuparía mi tiempo hasta que se estrellara. Una estupidez que a mí me funcionó.

Pero al igual que mi pensamiento favorito del Manual del Pesimista («no porque seas paranoico significa que no irán a por ti»), lo de tener confianza al emprender un vuelo en avión no significa que éste no se vaya a caer. Acaba de saberse que el último gran desastre de la aviación civil, un avión de Air India que se estrelló nada más despegar, fue consecuencia de un fallo de los pilotos, que cortaron el combustible que alimentaba los motores por error. Joder.

