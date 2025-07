Torre Pacheco como síntoma

La clase política tiene dos maneras de crear o agrandar un problema: una, ignorando su germen; otra, azuzándolo. Y esto, según cálculos e intereses de una u otra parte. La seguridad ciudadana no es un problema importante en la Región a efectos estadísticos, comparativos o en relación con otras prioridades. Pero no deja de ser un problema al que es preciso atender para que quienes quieren verlo como el primero no estimulen sus síntomas y acaben por convertirlo en principal. Y lo peor: que partidos como Vox lo relacionen en exclusiva con la masa inmigratoria.

Vox, como todos los partidos que crecen desde el activismo, actúa en dos planos. Uno, la creación de una doctrina fuerte y simple difundida por sus dirigentes con cuidado de no desbordar el ámbito institucional; y dos, la movilización con ese soporte ideológico de grupos orgánicamente desvinculados, pero que, ya sin contención ni velo alguno, divulgan en redes y medios de acentuado sesgo esa doctrina, conectados con otros capaces de llevar a cabo acciones violentas. Es la típica combinación estratégica entre un aparato político y otro mediático y ‘militar’ que, en apariencia, solo coinciden espontáneamente.

Como la realidad pone de manifiesto que la inmigración es un fenómeno benéfico e insustituible desde el punto de vista económico (por lo demás, también inevitable) estos grupos, como asímismo Vox, aligeran el resorte xenófobo distinguiendo entre ‘inmigración legal e ilegal’, pero como se ha visto en Torre Pacheco, no se han preguntado antes de entrar en acción si quienes apalizaron al ciudadano Domingo tenían o no los papeles en regla y la emprendieron contra todo el colectivo.

Todo esto no podría ocurrir si no existiera también un considerable malestar entre una parte de la población autóctona presionada por los ajustes de convivencia. Y desconsiderar este efecto supondrá que Vox imponga su discurso y acabe convirtiendo la inmigración en un problema para amplias capas sociales. Ojo.

