Imagen de archivo: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

Hoy se celebra la Comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat para, a exigencia de ERC, abordar la llamada financiación singular de Cataluña, que no es sino la nueva factura que los separatistas presentan a Sánchez… y que, como siempre, pagaremos, y muy caro, entre todos los españoles. Otra tropelía más, y además con ‘veranidad’ y alevosía.

La financiación singular para Cataluña es otra transacción corrupta de Pedro Sánchez con el independentismo para atornillarse en el poder. Es una financiación, más que singular, ilegal, porque atenta contra la igualdad de derechos entre todos los españoles. Principio que el Gobierno de España debería proteger, pero que contraviene ya sin disimulo.

El PSOE de Sánchez ya ha quebrado el principio de igualdad con una ley de amnistía que fue el primer gran acto de corrupción de la legislatura: impunidad a cambio de siete votos para la investidura. Ahora se muestra dispuesto a dar el siguiente paso: concesión de privilegios fiscales a una determinada comunidad autónoma en detrimento de las demás, a cambio de garantizarse el mantenimiento en el poder y utilizarlo como parapeto ante las acusaciones de corrupción que le cercan.

Las claudicaciones de Sánchez se hacen más escandalosas conforme se ve más acorralado por los escándalos de corrupción. Pero es que la Región de Murcia, ya de por sí la peor financiada, va a ser la gran perjudicada por esta nueva cesión de Sánchez al chantaje de ERC, que supone un paso más en la descomposición de la Nación.

Cabe recordar que nuestra Región recibe 1.015 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, casi 1.600 millones menos al año. Además, seguimos sin tener noticias sobre la actualización de las entregas a cuenta, cuya suma supera ya los 303 millones de euros, ni tampoco hemos recibido los más de 530 millones de euros del Extra FLA. A día de hoy, la Región ha dejado de recibir casi 850 millones de euros.

A este castigo sistemático se sumaría este privilegio inconcebible. Supondría desviar nuestros recursos, los del millón y medio de habitantes de esta Región, para entregárselos a prófugos de la Justicia y a aquellos que organizaron un golpe al Estado y amenazan con volver a hacerlo.

Cabe preguntarse por qué un catalán, solo porque a Sánchez le convenga, va a tener derecho a recibir mejores servicios en Sanidad o Educación que un ciudadano de la Región. Y en este punto sería interesante conocer la opinión de los socialistas de la Región, y en concreto si están de acuerdo con que se privilegie a una comunidad autónoma que se encuentra entre las más ricas de España.

Por desgracia, nada podemos esperar del nuevo secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, que ya dejó claro hace un año su voto a favor de este dislate, como los otros dos diputados del PSRM. Lucas, como han hecho sus antecesores, aplaudirá este nuevo atropello y, como ya ha anunciado, y al igual que hizo con el Trasvase, volverá a traicionar a la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados. Todo sea por conservar el sillón.

En esta legislatura, el PSOE ha votado en la Asamblea Regional hasta en tres ocasiones en contra de que se actualice del sistema de financiación. Si son capaces de votar en contra de un nuevo modelo en nuestra Cámara autonómica, ¿qué no harán en el Congreso delante de Pedro Sánchez?

Desde el Partido Popular no vamos a permitir que Pedro Sánchez y sus socios independentistas nos humillen. Es inaceptable que Sánchez negocie un trato privilegiado a una determinada comunidad autónoma a cambio de seguir durmiendo unos días más en La Moncloa. Emplearemos todos los recursos que estén a nuestro alcance para oponernos a este disparate. No nos cansaremos de insistir en que no queremos ser más que nadie, pero sí tener los mismos derechos que el resto de los españoles.