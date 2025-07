Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán en Soto del Real

La Asamblea Regional ha creado una comisión (a iniciativa de Vox) para investigar el golpe en Murcia de una trama de corrupción socialista, que ha dejado la democracia hecha polvo y al gobierno pendiente del telediario para saber si cortarse las venas o dejárselas largas.

Históricamente, el socialismo ha influido mucho en España (salvo en el régimen de Franco), pero ahora estamos viendo los espasmos finales de un partido que debería disolverse o ser ilegalizado, igual que deberían ser ilegales (a escobazos) los partidos comunistas y separatistas a la vista de su trayectoria.

Las investigaciones sobre la organización criminal montada por el PSOE inundan la calle y el Parlamento. Recibimos noticias como bofetones y todo parece posible: quiebran pensiones, rompen fronteras, venden Canarias a Marruecos o entregan la agricultura al Partido Comunista Chino a cambio de chapas solares.

Y cuando todo esté vendido en almoneda, cuando sólo queden los despojos, cuando la banda criminal haya alcanzado sus últimos objetivos, quizá sea demasiado tarde para que el pueblo español reaccione, como en otros momentos de su historia, para retomar una España nueva y decente.

Pero no basta con atrapar a los bandoleros, también hay que penalizar su organización, para que sólo quede como un mal recuerdo de 140 años. El caso de Murcia es una ruedecilla dentro de un engranaje mafioso, elaborado por el autor de un «manual de resistencia» y ejecutado por un trío calavera que ha sido descubierto por la grosería de sus métodos.

Comenzaron dando tumbos en un coche para colocarse al frente del Partido Socialista, pero de forma tan corrompida que incluso la candidata por Andalucía denunció que su rival tenía las manos negras con la tinta de papeletas falsas. Luego vino la captura de la presidencia del gobierno, censurando a un Rajoy abotargado que tomaba cubatas mientras Cerdán negociaba los votos del PNV para un «gobierno progresista». Después le tocó el turno a los Ministerios para amañar contratos y poner el cazo en todas las adjudicaciones.

La banda se ha mostrado tan insaciable que con el mismo método cayeron las instituciones (Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Constitucional) y las corporaciones (Red Eléctrica, Paradores, Loterías). Desde Moncloa, Ferraz y los Ministerios todos los recursos públicos han sido manoseados y abusados por capítulos (ahora visibles en la UCO y los Tribunales) con el rótulo «continuará» hasta las próximas elecciones.

Los que tenían la misión de hacer mordidas (Cerdán y Ábalos) usaban como palanqueta la secretaría del PSOE y el Consejo de Ministros, mientras Koldo encaramado por encima de los altos cargos asesoraba de cintura para abajo con su experiencia como portero de puticlub y perito en grabaciones. Editando el romancero viejo, Cerdán, Ábalos y Koldo son «las tres morillas» que iban a coger olivas y las hallaban cogidas en la talega de Sánchez.

La trama que ha destrozado España a los ojos del mundo tiene una dirección estratégica y otra operativa. Desde la dirección estratégica, la máxima autoridad, involucró a la esposa y al hermano, con una cátedra de ética y un sueldo sin trabajar, lo que incluye un aforamiento exprés (detectado por la justicia) porque sólo el alto mando puede otorgar el amparo de la impunidad.

Es cierto que, bajo el protectorado de Sánchez, los peones Koldo y Ábalos, con la «preeminencia» de Cerdán, eran responsables de la parte operativa, pegando bocados en las contratas de trenes y carreteras. Pero, al correr el riesgo de ser pillados, decidieron compensar esa penosidad con amantes, pisos, drogas, prostitutas, e incluso algún travesti, al que supuestamente mordieron, ya sea por depravación o por igualdad de género. Las malas prácticas han percolado toda la coalición de gobierno y se pueden «reconocer» en el espejo de las 15 medidas anunciadas para frenar la debacle.

Hoy el PSOE es un partido corrompido y mellado por las mordidas de una trama que confluye y se amalgama con mascarillas, enchufes, cátedras, maletas, ridículo exterior e inseguridad por dentro. Tan grande es el atracón que puede terminar con la legislatura, con Sánchez y con el socialismo español, hasta que alguien limpio en el partido (si lo hubiera) acopie los restos que puedan sobrevivir al reventón de un aparato digestivo atragantado a dentelladas desde los tiempos de Zapatero.

¿Y qué hace Feijóo? Pues quiere «poner el contador a cero» con los separatistas, para empezar otra ronda de saqueos y evitar un gobierno de Patriotas que traiga la regeneración que España pide a gritos. En estos momentos la nación se sostiene por policías y jueces que no se acobardan ante la arrogancia de una banda criminal. Pero esta «democracia maltratada» por el bipartidismo de socialistas y populares (con mordidas para separatistas) no merece tanto atraco y los españoles no necesitan más cucharadas del mismo jarabe.

