Cuando pregunté por qué no me llegaban las cartas que mi prima me había enviado al Colegio Mayor, el director espiritual me soltó rotundo: «Prima y puta empiezan por la misma letra».

Y es que, cuando has hecho voto de castidad, todo miembro del sexo opuesto que se sienta legitimado para escribirte una carta o (para el caso) darte un achuchón, representaba un grave peligro que encendería las alarmas de tus guardianes espirituales como si fueran un árbol de Navidad.

Yo negué la mayor, aunque tuve que someterme al régimen disciplinario impuesto por la norma vigente. Pero, al cabo de los años, les doy la razón. Por lo que sé, fui un niño precoz en lo sexual.

Y, en concreto, recuerdo cómo me extrañaba que me pusieran a dormir la siesta con mi prima, la de la carta, como si yo fuera de piedra y no tuviera ya los instintos desatados. Si eso ocurría con seis años, imagina con dieciséis.

