Sueños de verano

"¡Bendita siesta!", exclamaban los hermanos Álvarez Quintero en un soneto. Serafín y Joaquín, andaluces de corazón adentro y, por ello, profundos conocedores de misterios y secretos inefables, llevaban y hablaban de la siesta con gracia inimitable. "Los ojos se cierran, las bocas se entreabren, los brazos se caen como si fueran de plomo". Porque en aquellos primerizos años de inicios del siglo XX se escribía bastante sobre la siesta.

Una buena siesta le sienta bien a cualquiera; hay que desechar aquellas recomendaciones antiguas sobre si la siesta es insana y peligrosa. Especiales son las siestas en verano, cuando los días son muy largos, y partirlos por la mitad dulcifica el trago de vivirlos. Resulta muy cuesta arriba tirarse a la espalda una jornada de julio o agosto achicharrante, de punta a punta, como quien bebe de sopetón, sin descansar, un enorme vaso de agua. Es mejor aprovechar la brisa nocturna y dormir, luego, esta otra noche, pequeñita o grande -según se escoja- de la siesta, mientras el sol levanta ampollas por la calle y ni "hoja bulle, ni árbol refrigera", como decía Gregorio Murillo allá por los finales del XVI.

Existe la siesta de pijama y orinal, extensa y profunda, en la que todo se para, al arrullo de la brisa que mueve las hojas de los árboles, el canto de la cigarras o en el mejor de los casos, mecidos por el murmullo de las olas del mar. Se ronca y se babea; cualquier interrupción de ese beatífico sueño nos amargará la tarde y nos pondrá de malhumor que sólo remitirá tras el sueño nocturno. Qué decir de la llamada telefónica y peor aún de la visita inesperada, tan pródigas en el estío. ¿No te habré despertado? Suele ser la pregunta indecente que nos lleva al baño a despejar las "pitarras" y recobrar el conocimiento tras el plácido sueño.

También existe la "cabezada", tumbados en la mecedora. Patios umbríos refrescados por macetas de pilistras; naranjos, limoneros, moreras o turbintos; frescos porches en los que clavar la barbilla sobre el acalorado pecho. Me quedaré con la mecedora para una cabezada rápida, para un sueño fugaz y reparador. Un mueble que no tiene ninguna complicación. La vieja mecedora se limita a esperarnos siempre con su pequeño baile metido en las entrañas. No existe mueble que nos sea más fiel, ni que nos posea de tal modo, cuando la descubrimos arrinconada sabe Dios por qué y por quién, en el último rincón de la casa. Sin poderlo remediar, nos sentimos atraídos a sentarnos en ella, para darle a placer marcha atrás a la vida. Si la silla se parece a un insecto dispuesto a saltar sobre sus cuatro patas, la mecedora tiene algo de caballito de mar, de sirena mejor, con su cabeza hacia atrás y su larga cola de caoba enrollada.

La mecedora es una bocanada de verano intemporal. La mecedora nos envuelve y su vaivén nos hace viajar hasta la ensoñación, nos lleva a otros tiempos, hasta que el sueño nos vence mecidos por el trino de los pájaros y la fresca humedad de los patios.

Cuántas ideas habrán brotado desde las mecedoras dando una cabezada; cuántos viajes se habrán realizado con aquel balanceo de tren que no se mueve, de caballo que no galopa, sin salir jamás de la terraza o del porche.

No hay nada para avivar y encender los recuerdos, igual que si se soplara sobre rescoldos apagados, como sentarse a dormir una siesta, en improvisada modorra, en una vieja y olvidad mecedora.

Para que una siesta lo sea de verdad, se diría que ha de hacer calor afuera. Busquemos, pues, el rincón más fresco de la casa y a la hora sexta -de donde viene el nombre- dejaos llevar por completo en los brazos de Hipnos durante un par de horas en una reparador y feliz sueño.

Suscríbete para seguir leyendo